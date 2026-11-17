Karl ya ha recorrido un largo camino en relativamente poco tiempo, desde que debutó con el primer equipo en el Mundial de Clubes de la FIFA de 2025. Después se convirtió en el goleador más joven del Bayern en la Champions League , con 17 años y 242 días. La temporada pasada registró nueve remates en total y conquistó la Bundesliga.

El talentoso adolescente afronta una dura competencia por un puesto en Baviera, con jugadores como Michael Olise y Luis Diaz en las bandas y el ganador del Balón de Oro Harry Kane como delantero centro. Sin embargo, ha seguido disponiendo de minutos con regularidad y ha sido convocado por la selección absoluta.

Una inoportuna lesión en el muslo frustró su sueño de disputar el Mundial en el verano de 2026, pero Karl ha superado un comienzo lento en las competiciones nacionales y continentales de esta temporada. Debería ser un serio aspirante al prestigioso Golden Boy en 2027.