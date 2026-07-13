¿El próximo Gianfranco Zola o Eden Hazard? Cole Palmer explica qué le falta en el Chelsea para emular a las leyendas de Stamford Bridge

Puede que sea él quien consiga sacar lo mejor de Palmer una vez más. Al ser preguntado sobre si Palmer puede situarse al nivel de jugadores como Zola y Hazard, el exdelantero de los Blues Cascarino —en nombre de Tonybet, cuya campaña «World Cup Card Collection» permite a los clientes canadienses ganar hasta 150 000 dólares canadienses— declaró a GOAL: «Oh, buena pregunta. No lo sé. Con los jóvenes la respuesta es siempre incierta: la adrenalina y la rapidez con que se convierten en figuras en un nuevo club lo complican todo.

Cole Palmer ha bajado su nivel, por eso no ha sido convocado con Inglaterra. Es evidente: no ha mantenido el rendimiento que mostró al llegar al Chelsea.

«Sin embargo, el Chelsea tampoco ha estado bien en ese momento y creo que una de las características más destacadas del Chelsea, y que habría ayudado a Cole Palmer, es contar con experiencia en el equipo.

«Soy del Liverpool: cuando Gerrard emergió, fichamos a Gary McAllister, de 35 años, para jugar a su lado.

«En Chelsea no ocurrió lo mismo con Palmer: llegó como la gran promesa, pero cuando bajó su nivel no tuvo quien lo respaldara. Están Enzo Fernández y Moisés Caicedo, excelentes jugadores, pero también fichajes recientes que aún deben demostrar su valor».