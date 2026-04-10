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¿El próximo entrenador del Real Madrid? El seleccionador nacional es el candidato sorpresa para dirigir el Bernabéu
Un candidato sorpresa para el Bernabéu
Didier Deschamps, exjugador de Marsella y Chelsea, es candidato a entrenador del Real Madrid. RMC Sport informa que Florentino Pérez lo considera para el Bernabéu.
Deschamps, que lleva 14 años al frente de la selección francesa, dejará el cargo tras el Mundial. Aunque Zinedine Zidane suena como su sucesor en la selección, su futuro podría estar en el fútbol de clubes con el club más grande del mundo.
- AFP
Las dificultades en la era posterior a Ancelotti
El interés por Deschamps surge en un momento de gran inestabilidad para los blancos. Desde la marcha de Carlo Ancelotti en junio de 2025, el club ha tenido dificultades para mantenerse en la cima. Xabi Alonso llegó el verano pasado con grandes expectativas, pero no logró adaptarse y fue destituido siete meses después.
El actual técnico, Álvaro Arbeloa, asumió el cargo en enero, pero también lucha por mantenerse. El club podría quedar otra vez sin títulos, y una eliminación en la Liga de Campeones ante el Bayern de Múnich podría acabar con su etapa, pese a su cercanía con el presidente.
La lógica detrás de la decisión de Deschamps
Deschamps interesa al Madrid por tres razones. Es un líder reconocido: ha manejado grandes egos en Mónaco, Juventus, Marsella y la selección francesa. Sabe ganar: llevó a Mónaco a la final de la Champions, conquistó la Ligue 1 con Marsella y ganó el Mundial 2018 con Francia, además de llegar a la final de 2022. Y cuenta con la ventaja de hablar español y de tener buena relación con jugadores clave del Madrid como Mbappé y Tchouaméni.
Además, su palmarés habla por sí solo: llevó al Mónaco a la final de la Liga de Campeones, ganó la Ligue 1 con el Marsella y condujo a Francia al título mundial en 2018 y a la final en 2022. Ya tiene una sólida relación con estrellas del Madrid como Kylian Mbappé y Aurélien Tchouameni, y su dominio del español se ve como una gran ventaja.
- AFP
Un futuro prometedor para el francés
A pesar del creciente revuelo sobre su futuro, Deschamps se mantiene centrado en sus funciones en la Federación Francesa de Fútbol. Se ha negado a hablar de lo que vendrá, aunque fuentes cercanas indican que deja todas las opciones abiertas, incluidas ofertas de Europa y Arabia Saudí. Su entorno asegura que tiene libertad para elegir y que no descarta nada.