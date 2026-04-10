¿El próximo entrenador del Real Madrid? El seleccionador nacional es el candidato sorpresa para dirigir el Bernabéu

Deschamps interesa al Madrid por tres razones. Es un líder reconocido: ha manejado grandes egos en Mónaco, Juventus, Marsella y la selección francesa. Sabe ganar: llevó a Mónaco a la final de la Champions, conquistó la Ligue 1 con Marsella y ganó el Mundial 2018 con Francia, además de llegar a la final de 2022. Y cuenta con la ventaja de hablar español y de tener buena relación con jugadores clave del Madrid como Mbappé y Tchouaméni.

Además, su palmarés habla por sí solo: llevó al Mónaco a la final de la Liga de Campeones, ganó la Ligue 1 con el Marsella y condujo a Francia al título mundial en 2018 y a la final en 2022. Ya tiene una sólida relación con estrellas del Madrid como Kylian Mbappé y Aurélien Tchouameni, y su dominio del español se ve como una gran ventaja.