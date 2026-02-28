¿El próximo entrenador del Manchester United? Por qué el exseleccionador de Inglaterra Gareth Southgate planea protagonizar una «película diferente»

No tiene ningún deseo de aceptar un trabajo por el simple hecho de hacerlo, y Southgate declaró en el podcast The Football Boardroom: «No me apasiona irme a entrenar a la Premier League. Ya lo hice a los 35 años y terminé en undécima o duodécima posición. ¿Quién ocupa esos puestos ahora, probablemente el Bournemouth y el Brighton?

Así que no siento la necesidad de hacerlo solo para decir que he entrenado en la Premier League. He tenido uno de los puestos más importantes del fútbol mundial, así que me he malacostumbrado. Noches increíbles, trabajando con jugadores excepcionales. Sin interferencias de los propietarios.

Lo que la gente dice desde fuera es: "Bueno, no ganó". Entonces, ¿cómo demuestras que puedes ganar? Tienes que llegar a uno de esos grandes clubes».

Southgate confía en que podría rendir bajo presión en uno de esos llamados «grandes clubes», ya que cree que le habría ido mejor en algunos de esos puestos destacados que a otros entrenadores contemporáneos.

Añadió: «Ahora conocemos esos grandes clubes... ¿Creo que podría haber hecho el trabajo que han hecho algunas personas que han estado en esos clubes recientemente? ¿Podría hacerlo mejor? Creo que sí.

Pero hemos hablado de la carga que conlleva mi nombramiento si eres propietario. Y hay una realidad en torno a eso, puedo entender lo que se dice. Hay algo que hace que mi nombramiento sea potencialmente complicado para un club».