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Krishan Davis

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El próximo entrenador del Chelsea: por qué la elección debe reducirse a Andoni Iraola o Cesc Fábregas para reemplazar a Liam Rosenior

Analysis
Chelsea
Cesc Fàbregas
A. Iraola
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Como
Bournemouth
L. Rosenior
Serie A

Tras el previsible despido de Liam Rosenior, el Chelsea debería elegir entre dos técnicos españoles. Andoni Iraola y Cesc Fábregas son los favoritos gracias a su excelente labor al frente del Bournemouth y el Como, equipos que han superado las expectativas. Pero, en un momento clave para los propietarios del club, ¿quién es la elección correcta?

Más allá de candidatos menos prometedores como Marco Silva y Edin Terzic, Iraola y Fábregas lideran las apuestas. BlueCo busca su quinto entrenador en cuatro años de caos.

Iraola aporta experiencia en la Premier y un estilo que podría encajar en el proyecto londinense, mientras que Fábregas, desde el lago de Como, muestra un fútbol atractivo con una plantilla joven y con la ventaja de conocer Stamford Bridge.

Los dueños del Chelsea aseguran que han iniciado «un proceso de autorreflexión para tomar la decisión correcta a largo plazo». Si es cierto, ambos españoles son las únicas opciones que deberían considerar.

  • Bournemouth v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Tradición en la Premier League

    Es lógico que Iraola sea la opción más sensata ahora. Tras el breve y decepcionante paso de Rosenior por el Chelsea, es casi seguro que los responsables buscarán un técnico con más experiencia.

    El técnico vasco, aún joven y prometedor, aporta experiencia: en 2023 ascendió al Rayo Vallecano y lo estabilizó en La Liga, y luego repitió la hazaña con los Cherries.

    Bajo su mando, el equipo ha dejado de mirar de reojo la zona de descenso y ha aspirado a Europa con un juego proactivo y ofensivo que lo llegó a colocar entre los cinco primeros.

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  • Barcelona's coach Josep Guardiola (R) giAFP

    He aprendido de los mejores

    A Fábregas le falta experiencia en la Premier League, pero su palmarés lo compensa. Jugó con estrellas como Messi e Iniesta y trabajó con técnicos como Guardiola, Mourinho, Wenger y Conte. Esa variedad forjó un enfoque abierto para entrenar.

    «Gané con Conte, con Mourinho, con Wenger y con Guardiola», dijo a The Coaches' Voice. «Gané con todos los estilos, así que nunca me oirás decir que uno funciona y otro no».

    Eso no garantiza el éxito en los banquillos: iconos como Steven Gerrard, Wayne Rooney y Andrea Pirlo aún no han despegado como entrenadores pese a su brillante etapa como jugadores.

    Sin embargo, Fábregas brilla: llevó al Como, que en 2019 estaba en la cuarta división italiana, al quinto puesto de la Serie A en la 2025-26, tras un décimo lugar en su regreso. Un logro notable, aunque cuente con el respaldo del Grupo Djarum.

    Se ha informado de que algunos jugadores del Chelsea no estaban «convencidos» de Rosenior y sus métodos; un técnico con una carrera como jugador relativamente modesta, principalmente en la Football League y en equipos de la parte baja de la Premier. Sin menospreciar al inglés, un campeón del mundo, de la Euro, de la Premier y de la Champions, con una gran inteligencia táctica, es mucho más probable que inspire respeto.

  • Chelsea FC v Real Madrid: Quarterfinal Second Leg - UEFA Champions LeagueGetty Images Sport

    La opción más económica

    Si Iraola se convierte en la prioridad del Chelsea, la decisión se basará en parte en motivos económicos. El actual entrenador del Bournemouth ha anunciado que dejará el club al terminar su contrato esta temporada, por lo que saldrá gratis.

    Eso evitaría pagar indemnización, un factor decisivo tras abonar 4 millones de libras a Rosenior por rescindir su contrato. Con ese pago, el BlueCo ha desembolsado unos 45 millones de libras (61 millones de dólares) en indemnizaciones a técnicos despedidos en cuatro años. A Fábregas aún le quedan dos años de contrato en el Como, por lo que su fichaje tendría un coste casi seguro.

    Hace semanas el club anunció la mayor pérdida preimpuestos de la Premier: 262 millones de libras (354 millones de dólares) en la 2024-25, superando los 197,5 millones del Manchester City en 2011, pese a ingresos de 491 millones.

    Así que no extraña que el factor económico pese mucho en la decisión del consejo, que busca un nuevo entrenador.

  • «Las auténticas de Chelsea»

    Si priman el corazón sobre la razón, Fábregas resulta muy tentador. Su fichaje recuperaría de inmediato el apoyo de una afición cada vez más distanciada, pues el exmaestro del centro del campo del Chelsea es venerado al mismo nivel que las leyendas del club Frank Lampard, John Terry y Didier Drogba en Stamford Bridge, tras desempeñar un papel clave en los títulos de la Premier League 2014-15 con Mourinho y 2016-17 con Conte.

    Además, muestra ese carácter espinoso que tanto aprecian los hinchas del Chelsea y que ya exhibieron Mourinho, Conte y Tuchel. Este técnico de 38 años criticó al AC Milan y a su entrenador, Massimiliano Allegri, tras una frustrante derrota 3-1 esta temporada: «Los que se fijan en los resultados disfrutarán de este partido. Pero quien ama el fútbol dirá que el Como gana ocho de cada diez. Hicimos 700 pases, ellos 200: increíble».

    Tras la victoria sobre la Juventus en octubre, su charla motivacional en el campo se hizo viral: «Estoy jodidamente orgulloso de vosotros. Necesitáis la jodida mentalidad para ganar en este club, en este equipo».

    Es la energía y la intensidad que la afición del Chelsea echaba de menos tras la imagen amable y los mensajes de LinkedIn de Rosenior: un líder agresivo y que nunca se rinde, base del éxito reciente del club.

  • Leeds United v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Enfoque proactivo

    Tanto Iraola como Fábregas parecen adecuados por su compatibilidad táctica y su capacidad para guiar a jóvenes.

    Iraola prioriza la intensidad, la recuperación rápida del balón y las transiciones vertiginosas; aspectos en los que el Chelsea ha mostrado graves carencias este curso, ya que ha quedado por detrás en distancia recorrida en todos los partidos de la Premier 2025-26 y ocupa el puesto 20 en ese apartado.

    Con Iraola el juego ofensivo sería más proactivo, pues el Chelsea, pese a dominar la posesión con Rosenior, no aprovechó el balón y encadenó cinco partidos sin marcar, lo que acabó costando el puesto al técnico de 41 años.

    «Intentamos hacer que las cosas sucedan», declaró Iraola a Sky Sports en 2024. «A veces eso jugará en nuestra contra, pero hay que asumir riesgos. Ganamos sobre todo cuando el partido se abre, hay ocasiones, uno contra uno por las bandas y espacios».

    Añadió: «Hay que arriesgar más si el rival domina el balón, porque equipos como el Arsenal no sienten la presión igual y a nosotros nos costará más recuperarlo».

    Además, no le teme a lanzar a los jóvenes: fue clave en la explosión de Antoine Semenyo antes de su fichaje por el Manchester City y ha sabido aprovechar el modelo del Bournemouth de incorporar talentos que luego se revenden con plusvalía. Milos Kerkez e Illia Zabarnyi abandonaron el equipo, además del delantero clave Semenyo a mitad de temporada.

  • Cesc Fabregas Como RomaGetty Images

    Obsesión por la posesión

    A Fábregas le encanta tener el balón y su estilo podría encajar mejor en el actual sistema del Chelsea. En el Como, juega con un fluido 4-2-3-1, construye desde atrás y confía en los creativos para dar fluidez al juego, algo que los Blues no logran últimamente mientras Cole Palmer busca su mejor versión.

    Además, los futbolistas más técnicos del conjunto italiano han brillado bajo su dirección, especialmente el mediocampista Nico Paz, quien parece destinado a regresar al Real Madrid gracias a una cláusula de recompra. Como señala Mark Doyle, experto de GOAL en fútbol italiano, «el Como es, básicamente, el mejor equipo de la Serie A». Buena noticia para Palmer, a quien se le daría libertad para brillar.

    Sin embargo, las debilidades defensivas del Chelsea hacen dudar sobre si Fábregas podría implementar su estilo sin encajar demasiados goles, aunque el Como tiene uno de los mejores registros defensivos de esta temporada. Tras la goleada 4-0 sufrida ante el Inter en San Siro en diciembre, se le preguntó si cambiaría su enfoque y respondió: «Lo pensé, pero mi cabeza dijo que no. Estoy contento con esto, para ser sincero. Puede que me haga parecer estúpido o un perdedor. Tras una derrota abultada, aprendes más, aprecias todo un poco mejor. Pero el Como está haciendo las cosas bien. Puedes afrontar un partido defendiendo con una formación 6-3-1 o 5-4-1, pero prefiero perder 4-0 antes que hacer eso».

    Como ya hemos mencionado, el técnico de 38 años también afirma que no sigue una única filosofía futbolística y que, por lo tanto, debería ser capaz de adaptarse. «No quiero ser el entrenador que siempre tiene la misma forma de jugar, la misma forma de atacar y defender», declaró anteriormente al formador de entrenadores David García. «Sí, tienes principios y estructuras. Pero quiero ser lo más dominante posible, y hoy en día, para ser dominante, hay que tener tantas soluciones como sea posible».

  • Cesc Fabregas Andoni Iraola GFXGetty/GOAL

    La razón frente al corazón

    La directiva del Chelsea debe elegir entre la razón y el corazón. No puede fallar: la afición está indignada tras el desafortunado nombramiento de Rosenior. Si la dirección del club actúa con sentido común, Iraola y Fábregas deben liderar la lista durante este «proceso de autorreflexión para tomar la decisión correcta a largo plazo».

    La opción lógica es Iraola: en el Bournemouth ha demostrado que sabe sacar partido a plantillas jóvenes y modestas, superando expectativas en la Premier. La duda es si brillará en un entorno de élite, algo que otros, como Graham Potter, no lograron.

    Fábregas, en cambio, es la opción romántica: llegaría con la exigencia de más control, tras construir el proyecto del Como desde cero, pero, con tiempo y respaldo económico y deportivo, podría ser transformador. Su vínculo con el Chelsea aportaría optimismo a una afición que duda de la capacidad de BlueCo para devolver al club al éxito sostenido.

    Claro, primero deben querer el cargo, que ya es una copa envenenada para muchos. Habrá que convencer a Iraola, mientras que Fábregas, preguntado por su futuro, respondió: «Estoy muy comprometido con este proyecto. Nunca se sabe, pero ahora mismo creo que es muy improbable que me vaya del Como. Es importante que mi familia esté contenta, y si están contentos en Como, me quedaré».

    Si el Chelsea quiere un “nombramiento a largo plazo” que acabe con sus problemas y logra convencer a alguno de los dos de que los tiempos han cambiado, ninguno es una mala opción. Ambos necesitarán una paciencia que escasea en Stamford Bridge. Sea cual sea el resultado, será un verano fascinante de cambios.