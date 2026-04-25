A Fábregas le falta experiencia en la Premier League, pero su palmarés lo compensa. Jugó con estrellas como Messi e Iniesta y trabajó con técnicos como Guardiola, Mourinho, Wenger y Conte. Esa variedad forjó un enfoque abierto para entrenar.

«Gané con Conte, con Mourinho, con Wenger y con Guardiola», dijo a The Coaches' Voice. «Gané con todos los estilos, así que nunca me oirás decir que uno funciona y otro no».

Eso no garantiza el éxito en los banquillos: iconos como Steven Gerrard, Wayne Rooney y Andrea Pirlo aún no han despegado como entrenadores pese a su brillante etapa como jugadores.

Sin embargo, Fábregas brilla: llevó al Como, que en 2019 estaba en la cuarta división italiana, al quinto puesto de la Serie A en la 2025-26, tras un décimo lugar en su regreso. Un logro notable, aunque cuente con el respaldo del Grupo Djarum.

Se ha informado de que algunos jugadores del Chelsea no estaban «convencidos» de Rosenior y sus métodos; un técnico con una carrera como jugador relativamente modesta, principalmente en la Football League y en equipos de la parte baja de la Premier. Sin menospreciar al inglés, un campeón del mundo, de la Euro, de la Premier y de la Champions, con una gran inteligencia táctica, es mucho más probable que inspire respeto.