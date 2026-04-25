A Fábregas le encanta tener el balón y su estilo podría encajar mejor en el actual sistema del Chelsea. En el Como, juega con un fluido 4-2-3-1, construye desde atrás y confía en los creativos para dar fluidez al juego, algo que los Blues no logran últimamente mientras Cole Palmer busca su mejor versión.
Además, los futbolistas más técnicos del conjunto italiano han brillado bajo su dirección, especialmente el mediocampista Nico Paz, quien parece destinado a regresar al Real Madrid gracias a una cláusula de recompra. Como señala Mark Doyle, experto de GOAL en fútbol italiano, «el Como es, básicamente, el mejor equipo de la Serie A». Buena noticia para Palmer, a quien se le daría libertad para brillar.
Sin embargo, las debilidades defensivas del Chelsea hacen dudar sobre si Fábregas podría implementar su estilo sin encajar demasiados goles, aunque el Como tiene uno de los mejores registros defensivos de esta temporada. Tras la goleada 4-0 sufrida ante el Inter en San Siro en diciembre, se le preguntó si cambiaría su enfoque y respondió: «Lo pensé, pero mi cabeza dijo que no. Estoy contento con esto, para ser sincero. Puede que me haga parecer estúpido o un perdedor. Tras una derrota abultada, aprendes más, aprecias todo un poco mejor. Pero el Como está haciendo las cosas bien. Puedes afrontar un partido defendiendo con una formación 6-3-1 o 5-4-1, pero prefiero perder 4-0 antes que hacer eso».
Como ya hemos mencionado, el técnico de 38 años también afirma que no sigue una única filosofía futbolística y que, por lo tanto, debería ser capaz de adaptarse. «No quiero ser el entrenador que siempre tiene la misma forma de jugar, la misma forma de atacar y defender», declaró anteriormente al formador de entrenadores David García. «Sí, tienes principios y estructuras. Pero quiero ser lo más dominante posible, y hoy en día, para ser dominante, hay que tener tantas soluciones como sea posible».