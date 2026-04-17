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¿El próximo delantero del Barcelona? El líder de La Liga contacta con una estrella del Atlético de Madrid para suceder a Robert Lewandowski
En busca de un nuevo delantero centro
El gigante catalán ya prepara la temporada 2026-27 y analiza el fichaje del delantero del Atlético de 30 años. Flick prioriza un ariete con experiencia en La Liga, sobre todo tras el enfriamiento de las negociaciones por Marcus Rashford por la alta valoración del Manchester United. Aunque se esperaba que Lewandowski se quedara, sus dudas ante una renovación con reducción salarial han obligado a la dirección deportiva a buscar alternativas más viables.
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El perfil preferido de Flick
Según «Marca», Sorloth mide 1,95 m y sabe jugar de espaldas al arco, justo lo que pide Flick. Además, ha marcado siete goles en 15 partidos contra el Barcelona con la Real Sociedad, el Villarreal y el Atlético. El club lo ve como un objetivo prioritario y ya ha realizado las primeras consultas para ficharlo este verano.
Equilibrio financiero en el Atlético
Aunque Sorloth sigue siendo importante para Simeone, el dominio de Julián Álvarez le ha reducido la titularidad. El Atlético, presionado por sus finanzas, podría venderlo por unos 25-30 millones de euros. Esa cifra convierte al jugador de 30 años en una opción más asequible para el Barcelona que otros delanteros de élite del mercado.
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Nos espera una prueba decisiva
Sorloth es clave para el Atlético, que se prepara para la semifinal de la Liga de Campeones contra el Arsenal. Ha marcado 17 goles en 47 partidos y busca mantener su ritmo para ayudar al equipo de Simeone a ganar el título. Sin embargo, su contrato vence en 2028 y el interés del Barcelona crece, así que el mercado de verano podría cambiar su futuro en Madrid.