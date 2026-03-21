¡El próximo debut! Un joven de 16 años debuta como profesional con el FC Bayern de Múnich contra el Union de Berlín

Ya en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Atalanta de Bérgamo, dos jóvenes promesas del FCB habían debutado debido a la tensa situación de la plantilla del campeón alemán. Deniz Ofli y Filip Pavic saltaron al campo en la segunda parte.

El sábado, Kompany volvió a tener que prescindir de numerosos jugadores. Mientras que Nicolas Jackson (roja), Luis Díaz (doble amarilla) y Jonathan Tah (cinco tarjetas amarillas) se perdieron el partido por sanción, Jamal Musiala (problemas en el tobillo), Alphonso Davies (lesión en el muslo), Manuel Neuer (rotura fibrilar) y Sven Ulreich (rotura muscular) por lesión. Además, Aleksandar Pavlovic tuvo que causar baja a última hora por molestias en la cadera.