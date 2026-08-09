La decisión del brasileño de dejar Stamford Bridge estuvo supuestamente motivada por la feroz competencia por un puesto en el centro del campo; con Moises Caicedo firmando un nuevo contrato y el Chelsea tasando a Enzo Fernandez en unos asombrosos 120 millones de libras, Santos vio cómo su camino hacia el primer equipo se cerraba rápidamente.

La rapidez con la que se cerró el traspaso dejó poco margen para la duda una vez que surgió la oportunidad en Old Trafford. «En el momento en que me llamó mi agente, se lo dije a mi mujer y ella me dijo: “Sí, tenemos que ir”», recordó Santos. «El Manchester United es enorme, estoy muy feliz de estar aquí y quiero ganar todos y cada uno de los partidos».

A pesar de su abrupta salida del oeste de Londres, no guarda rencor hacia su antiguo club, aunque su atención está totalmente centrada en forjar un legado en el noroeste. «Gracias por todo lo que Chelsea hizo por mí durante mi etapa allí», añadió. «Pero ahora Chelsea ya es pasado, este es mi hogar ahora mismo. Y quiero estar aquí durante muchísimo tiempo y ganar muchísimos trofeos».