¿El próximo baile de debutantes? Ya hay dos caras nuevas en el banquillo del FC Bayern de Múnich

Por su parte, Della Rovere y Osmani son opciones para el centro del campo. El primero llegó a Múnich en 2024 procedente de la cantera del Cremonese. El italiano ya es un fijo en el equipo reserva de la Regionalliga de Baviera y ha marcado cuatro goles y dado diez asistencias en 21 partidos de liga. Osmani, por su parte, lleva en las categorías inferiores del Bayern desde 2017 y hasta ahora solo ha jugado con el equipo sub-17.

Los defensas Pavic y Ofli también vuelven a formar parte del equipo. El portero Leonard Prescott y el delantero Mayon Cardozo son otros dos talentos de la plantilla. Este último ya debutó contra el Gladbach. Completan el banquillo Raphael Guerreiro, Hiroki Ito y Tom Bischof.

El entrenador Kompany declaró en Sky antes del inicio del partido sobre su alineación: «Es posible que hoy necesitemos a algunos de estos jugadores. También se trata de que adquieran experiencia. Algunos lo conseguirán, otros no. Se trata de la integración. Espero que los chicos que salgan hoy sean sólidos».