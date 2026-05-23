El propietario del Nápoles rechaza una oferta de 2.000 millones de euros de un grupo estadounidense, pues el club de la Serie A no está en venta

Se cree que el consorcio detrás de esta audaz oferta está liderado por Matt Rizzetta, presidente italoamericano del Napoli Basket y del Campobasso. Rizzetta también es fundador y socio director de Underdog Global Partners, firma especializada en gestión de activos deportivos y promoción inmobiliaria. El proyecto buscaba crear un centro multideportivo en Nápoles que integrara los clubes de fútbol y baloncesto e incluyera importantes inversiones en infraestructuras.

Tras meses de conversaciones, las negociaciones no llegaron a la fase de due diligence. Rizzetta, que viajaba a Filadelfia, rechazó hacer comentarios a través de su oficina de prensa.

Sin embargo, en una declaración posterior de Campobasso se señalaba: «El presidente Matt Rizzetta, como suele ocurrir en el mundo del deporte y las inversiones internacionales, es contactado con frecuencia por diferentes sujetos y grupos interesados en desarrollar oportunidades en el panorama futbolístico italiano y más allá. Además, algunas actividades y evaluaciones quedan necesariamente amparadas por acuerdos de confidencialidad, como suele ocurrir en operaciones de este tipo».