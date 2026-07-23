Ilicali desmintió las críticas sobre la campaña de fichajes y tranquilizó a la afición: «Querida familia del Hull City», escribió en X. «Hay docenas de rumores falsos sobre fichajes. Nos preocupa que se diga que nos rechazaron y que usen el nombre del club para llamar la atención. Llevamos dos meses trabajando intensamente y creo que construiremos un equipo del que todos nos sentiremos orgullosos. Para evitar especulaciones infundadas, os dejo nuestra situación actual en materia de fichajes, con algunas pistas...»