El propietario del Brentford revela que el fichaje del «increíble» Michael Olise se frustró debido a los «desorbitados» honorarios de su agente, mientras que los Bees también perdieron la oportunidad de fichar a Eberechi Eze y Mykhailo Mudryk
El que se escapó: los honorarios desorbitados de Olise
Benham habló recientemente en la Conferencia de Análisis Deportivo del MIT Sloan sobre los fichajes más destacados que el club estuvo a punto de conseguir. Reveló lo cerca que estuvieron de hacerse con algunos de los talentos más prometedores de Europa antes de que se convirtieran en nombres conocidos, destacando al actual jugador del Bayern de Múnich Michael Olise.
Benham elogió al extremo y explicó: «Luego estaba Michael Olise, su ojeador era increíble, fuera de este mundo, pero acabábamos de ascender y no estábamos acostumbrados a las exorbitantes comisiones de los agentes en la Premier League en aquel momento».
Explicó el motivo del fracaso: «La comisión del agente era tan desorbitada que decidimos retirarnos, aunque una parte de nosotros pensaba: "Bueno, si sumas la comisión del agente y el precio del traspaso, no está tan mal", pero la comisión del agente por sí sola era tan descabellada que decidimos retirarnos. Siempre hay casos en los que te quedas sin fichar a alguien».
Perder a Eze y Marmoush
El equipo de reclutamiento también identificó a la actual estrella del Arsenal, Eberechi Eze, durante su etapa en el Queens Park Rangers, mucho antes de su espectacular fichaje por 67,5 millones de libras al norte de Londres el verano pasado. Del mismo modo, siguieron la pista al actual delantero del Manchester City, Omar Marmoush, que más tarde se incorporó al Eintracht de Fráncfort en calidad de agente libre procedente del Wolfsburgo durante el verano de 2023.
Benham reveló las cifras sorprendentemente bajas que se manejaron, afirmando: «Antes decía que podríamos haber fichado a Eze por 4 millones de libras, creo que en 2019. También podríamos haber fichado a Marmoush de forma gratuita hace unos tres años».
Destacando las oportunidades perdidas, el propietario añadió: «[Podríamos haber fichado a ambos] por unos 4 millones de libras en total. El verano en que ascendimos a la Premier League, hubo dos jugadores que fueron descubiertos de forma increíble, increíblemente bien».
La complicada búsqueda de Mudryk
Antes de su gran fichaje por el Chelsea apenas un año después, el actual jugador del Chelsea Mykhailo Mudryk fue muy codiciado por el equipo londinense. Cuando el ucraniano saltó a la fama en el Shakhtar Donetsk, los Bees vieron rechazadas dos ofertas en enero de 2022, por valor de 12 y 15 millones de libras esterlinas.
Benham detalló la situación y señaló: «Uno era Mudryk, que quizá era un poco complicado si lo fichábamos, aunque estuvimos muy cerca de ficharlo por un precio bajo, unos 20 millones de euros. Al final, se fue por unos 80 millones de euros, aunque actualmente está cumpliendo una sanción por dopaje». Mudryk no ha jugado con los Blues desde noviembre de 2024.
Lecciones aprendidas en la máxima categoría
Estas sinceras confesiones ponen de relieve las dificultades específicas a las que se enfrentan los clubes más pequeños a la hora de intentar fichar a jugadores de élite frente a la influencia financiera de los intermediarios. El salto a la Premier League cambió significativamente el panorama de sus negociaciones, pero el club ha logrado consolidarse como uno de los principales pilares de la máxima categoría a pesar de estos fracasos.
Las situaciones vividas con estas estrellas sirven como un duro recordatorio de los estrechos márgenes que existen en el fichaje de futbolistas profesionales. Al concluir sus reflexiones sobre estas oportunidades perdidas de gran repercusión mediática, Benham afirmó simplemente: «Siempre habrá cosas de las que te arrepientas».
