El propietario del Brentford revela que el fichaje del «increíble» Michael Olise se frustró debido a los «desorbitados» honorarios de su agente, mientras que los Bees también perdieron la oportunidad de fichar a Eberechi Eze y Mykhailo Mudryk

Benham habló recientemente en la Conferencia de Análisis Deportivo del MIT Sloan sobre los fichajes más destacados que el club estuvo a punto de conseguir. Reveló lo cerca que estuvieron de hacerse con algunos de los talentos más prometedores de Europa antes de que se convirtieran en nombres conocidos, destacando al actual jugador del Bayern de Múnich Michael Olise.

Benham elogió al extremo y explicó: «Luego estaba Michael Olise, su ojeador era increíble, fuera de este mundo, pero acabábamos de ascender y no estábamos acostumbrados a las exorbitantes comisiones de los agentes en la Premier League en aquel momento».

Explicó el motivo del fracaso: «La comisión del agente era tan desorbitada que decidimos retirarnos, aunque una parte de nosotros pensaba: "Bueno, si sumas la comisión del agente y el precio del traspaso, no está tan mal", pero la comisión del agente por sí sola era tan descabellada que decidimos retirarnos. Siempre hay casos en los que te quedas sin fichar a alguien».