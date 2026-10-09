Mikel Arteta confirmó que la sensación adolescente Max Dowman está completamente recuperado y ha sido incluido en la convocatoria para medirse al Leeds United. El canterano de Hale End ha protagonizado un ascenso meteórico y ha acaparado titulares después de lograr tres entradas en el Libro Guinness de los Récords por sus logros en categorías inferiores.

Arteta aseguró no tener ninguna preocupación por cómo el centrocampista manejará la atención mediática.

«Max está disponible», confirmó Arteta al ofrecer la actualización sobre el estado físico de su plantilla antes del partido del sábado.