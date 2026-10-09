Getty Images Sport
Traducido por
¡El prodigio Max! Arteta elogia al récord Dowman mientras la estrella adolescente se gana un puesto en la plantilla del Leeds
Dowman, disponible para ser convocado ante el Leeds
Mikel Arteta confirmó que la sensación adolescente Max Dowman está completamente recuperado y ha sido incluido en la convocatoria para medirse al Leeds United. El canterano de Hale End ha protagonizado un ascenso meteórico y ha acaparado titulares después de lograr tres entradas en el Libro Guinness de los Récords por sus logros en categorías inferiores.
Arteta aseguró no tener ninguna preocupación por cómo el centrocampista manejará la atención mediática.
«Max está disponible», confirmó Arteta al ofrecer la actualización sobre el estado físico de su plantilla antes del partido del sábado.
- Getty Images Sport
Responsabilidad colectiva para fomentar el talento
Preguntado por cómo maneja el Arsenal la expectación que rodea al talento precoz, Arteta atribuyó el mérito a la familia de Dowman y a los entrenadores de la academia por inculcarle unos valores sólidos. «Creo que es una responsabilidad colectiva», explicó Arteta.
«En primer lugar, de los padres, porque son quienes pasan más tiempo con él y ya le han dado la educación para que sea como es hoy».
«Y luego, de todos los que trabajan con él y a su alrededor».
El foco sigue estando exclusivamente en el terreno de juego
Arteta elogió la concentración exclusiva de Dowman en el fútbol, en lugar de en los elogios externos o la atención en las redes sociales. «No creo que haya muchas señales en Max que inviten a preocuparse», señaló el técnico.
«Porque lo que quiere hacer es jugar al fútbol, jugar al fútbol lo mejor que pueda al más alto nivel, y su atención está puesta en eso».
El jugador de 16 años sigue entrenándose con regularidad junto al primer equipo en el Sobha Realty Training Centre.
- Getty Images Sport
Opción ofensiva en el banquillo
Con Christos Tzolis descartado por una lesión muscular, la presencia de Dowman entre los suplentes ofrece una valiosa profundidad creativa para Arteta ante el Leeds. El español sigue decidido a brindar oportunidades a los jóvenes cuando se las ganan.
El Arsenal recibe al Leeds United el sábado a las 12:30 BST.
Dowman esperará dejar su última huella bajo los focos del Emirates.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias