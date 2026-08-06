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«¡El problema son los egos!». Una exestrella del Real Madrid hace una afirmación sincera sobre la relación entre Vinicius Junior y Kylian Mbappe
Alkorta cuestiona la pareja de estrellas
Alkorta ha compartido su veredicto sobre la relación entre Vinicius y Mbappe tras la llegada del francés al Santiago Bernabéu en 2024. En declaraciones a El Larguero de la Cadena SER, Alkorta sugirió que a la pareja le ha costado desarrollar un entendimiento efectivo, al tiempo que expresó su esperanza de que el nuevo técnico Jose Mourinho pueda por fin unir a los dos delanteros.
Los egos, señalados como responsables de las dificultades
Alkorta cree que el mayor obstáculo han sido las personalidades implicadas más que su capacidad futbolística. Dijo: "Desde que llegó Mbappe, el problema ha sido una cuestión de egos. Nunca he entendido todo eso del ego, ni lo viví en un vestuario, pero la realidad es que la conexión no ha terminado de cuajar.
"Mbappe marca 50 goles por temporada y, ojalá, Mourinho pueda conseguir que los dos rindan bien juntos. Si Vinicius se queda, Mourinho le exigirá cosas que entrenadores anteriores no pudieron sacar de él. Seguro que ya ha dejado claras sus expectativas".
Las conversaciones para la renovación ofrecen motivos para el optimismo
Los comentarios de Alkorta llegan después de que los representantes de Vinicius se reunieran con el Real Madrid para hablar de la ampliación del contrato del jugador de 26 años más allá de su actual fecha de vencimiento, en 2027. Según se informa, ambas partes son moderadamente optimistas tras haber acercado posturas en las negociaciones.
El exdefensa también celebró los avances y dijo: «Los aficionados estarán contentos de que esté cerca de renovar. Mourinho está intentando hacer lo que ni Xabi Alonso ni [Alvaro] Arbeloa pudieron conseguir con la dupla Mbappe-Vinicius. Han tenido muy poca química con balón y ninguna sin balón. Creo que los dos últimos años de Vinicius no han sido buenos».
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La atención se centra en la nueva temporada
El Real Madrid continuará ahora su preparación para la nueva temporada con un amistoso contra el Ferencváros el sábado. El conjunto blanco se enfrentará después al Deportivo de La Coruña cuatro días más tarde antes de abrir su Liga 2026/27 a domicilio ante el Espanyol en el RCDE Stadium el 22 de agosto. Mourinho espera que esos partidos sirvan como la plataforma perfecta para mejorar el entendimiento entre Vinicius y Mbappe.
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