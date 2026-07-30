Las negociaciones del Real Madrid para fichar a Jan Diomande y Rodri avanzan a buen ritmo, aunque el conjunto blanco se topa actualmente con un nuevo obstáculo que podría retrasar la inscripción de los jugadores.

El diario "Sport" señaló que las negociaciones del Real con el Leipzig por Diomande han entrado en su fase final, ya que las discrepancias entre ambos clubes se centran en la estructura de la operación y algunas variables de última hora relativas al traspaso, pese al optimismo de todas las partes por cerrarla.

El valor final de la operación podría superar los 120 millones de euros, entre una cantidad fija e incentivos adicionales.

En cuanto a las negociaciones para incorporar a Rodri, todavía se encuentran en una fase relativamente inicial, si bien existe una sensación de confianza dentro de la ciudad deportiva de Valdebebas. El Real Madrid ya ha iniciado sus conversaciones con el Manchester City.