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El problema del Real Madrid amenaza la inscripción de Diomandé y Rodri

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Nuevo obstáculo para el fichaje de Diomandé y Rodri

Las negociaciones del Real Madrid para fichar a Jan Diomande y Rodri avanzan a buen ritmo, aunque el conjunto blanco se topa actualmente con un nuevo obstáculo que podría retrasar la inscripción de los jugadores. 

El diario "Sport" señaló que las negociaciones del Real con el Leipzig por Diomande han entrado en su fase final, ya que las discrepancias entre ambos clubes se centran en la estructura de la operación y algunas variables de última hora relativas al traspaso, pese al optimismo de todas las partes por cerrarla. 

El valor final de la operación podría superar los 120 millones de euros, entre una cantidad fija e incentivos adicionales.

En cuanto a las negociaciones para incorporar a Rodri, todavía se encuentran en una fase relativamente inicial, si bien existe una sensación de confianza dentro de la ciudad deportiva de Valdebebas. El Real Madrid ya ha iniciado sus conversaciones con el Manchester City. 

  • Yan DiomandeGetty Images

    Un nuevo obstáculo relacionado con la inscripción de los jugadores

    El reglamento de LaLiga establece la posibilidad de inscribir un máximo de 25 jugadores con contratos profesionales. En la actualidad, el Real Madrid ocupa 24 plazas, mientras que Franco Mastantuono sigue inscrito en el filial del Castilla, pese a su participación con el primer equipo.

    Se espera que la venta de Gonzalo García libere una plaza, lo que basta únicamente para inscribir a uno de los nuevos jugadores.

    Pero el problema va más allá, ya que la mayoría de los clubes prefiere reservar el puesto número 25 para cualquier imprevisto durante el periodo de fichajes, una práctica que el propio Real Madrid adoptó la temporada pasada. 

    Por lo tanto, si llegan tanto Diomandé como Rodri, el club necesitará la salida de otro jugador para mantener su margen de maniobra.

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  • Sevilla FC v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    La lesión de Asensio complica las cuentas

    Las cosas se complicaron aún más tras la lesión de Raúl Asencio, confirmada este jueves por el Real Madrid.

    El defensa estaba cerca de marcharse, después de que el entrenador José Mourinho le comunicara que no entraba en sus planes, pero esta lesión podría retrasar su salida e influir también en la planificación del club para la línea defensiva, especialmente porque el Real Madrid aún estudia la posibilidad de fichar a un nuevo central antes del cierre del mercado de fichajes.

  • Camavinga(C)Getty Images

    Mastantuono y Camavinga sobre la mesa

    Ante esta situación, el Real Madrid estudia varias opciones para facilitar la salida de algunos jugadores. 

    Entre los nombres que se barajan está Franco Mastantuono, pero su posible cesión no resolvería el problema de las licencias para inscribir a Yan Diomandé y a Rodrygo, ya que actualmente ocupa una ficha correspondiente al filial.

    Este paso se enmarca dentro de la planificación deportiva, ya que el club no quiere que continúe la situación de un jugador plenamente integrado en el primer equipo, pero inscrito con el Castilla. 

    Además, la dirección de Valdebebas considera que la mejor opción para la evolución de Mastantuono, tras una temporada de participación limitada, es una salida en calidad de cedido para conseguir más minutos de juego.

    Varios clubes han mostrado su interés por hacerse con sus servicios, y el River Plate se encuentra entre los destinos que darían la bienvenida a su regreso, una opción que cuenta con el visto bueno del jugador. Sin embargo, el Real Madrid prefiere cederlo a un club europeo para que continúe su adaptación al fútbol del Viejo Continente antes de volver al estadio Santiago Bernabéu.

    En cuanto a Camavinga, es el jugador que podría liberar un hueco en la plantilla del primer equipo, especialmente porque cuenta con el interés de varios grandes clubes durante el actual mercado de fichajes. 

    No obstante, el internacional francés no contempla abandonar el Real Madrid este verano, lo que hace que esta opción quede prácticamente descartada por el momento.

    Por tanto, si el Real Madrid quiere completar la contratación de Diomandé y Rodrygo, manteniendo el último puesto de la plantilla del primer equipo por si surge cualquier imprevisto, tendrá que encontrar una salida adicional para alguno de sus jugadores en las próximas semanas.

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