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Krishan Davis

Traducido por

El problema del lateral derecho de Inglaterra: de fortaleza a debilidad en el Mundial, y cómo las decisiones de Thomas Tuchel lo agravaron

Analysis
Inglaterra
World Cup
D. Spence
FEATURES
Inglaterra vs RD Congo
R. James
V. Livramento
K. Walker
K. Trippier

Tras solo tres partidos del Mundial 2026, Inglaterra se queda sin sus tres laterales derechos titulares, por lo que una zona antes profunda se convierte en un problema en el peor momento. Reece James, Tino Livramento y Jarell Quansah están lesionados, y Thomas Tuchel recibe críticas por sus extrañas decisiones de alineación.

Sin embargo, el seleccionador alemán agradecerá haber incluido al versátil Djed Spence en su plantilla. El jugador del Tottenham, convocado como lateral izquierdo suplente, podría ser titular como lateral derecho en la fase eliminatoria.

Aunque Inglaterra agradece esta alternativa, preocupa que recurra a su cuarta opción en el lateral derecho, con las lesiones pasando factura y Trent Alexander-Arnold entre los que se quedaron en casa.

Es probable que superen los dieciseisavos ante la República Democrática del Congo, pero el lateral derecho sigue siendo un flanco expuesto que sus rivales explotarán en rondas posteriores.

  • Jarell Quansah England 2026Getty Images

    Las lesiones pasan factura

    Tras la lesión de rodilla que marginó a Ben White (Arsenal) en mayo, Livramento (Newcastle), ya mermado toda la temporada, se cayó de la lista por una lesión en la pantorrilla sufrida en un entrenamiento previo al debut contra Croacia.

    El lateral derecho titular, James, sufrió una lesión en el aburrido empate ante Ghana en la segunda jornada; Tuchel ya había agotado los cambios, así que lo mantuvo en el campo. Ahora se sabe que su distensión en el tendón de la corva es más grave de lo esperado y pone en duda su participación en el resto del torneo.

    Para colmo, su reemplazo, Quansah, salió con un esguince de tobillo en el último partido de la fase de grupos contra Panamá, dejando a Inglaterra sin ningún lateral derecho disponible.

    • Anuncios
  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    «Claro que estoy preocupado»

    Tras este último contratiempo, Tuchel admitió su preocupación por los problemas de lesiones de Inglaterra en el lateral derecho.

    «Un típico esguince de tobillo y le duele», dijo sobre la lesión de Quansah. «Dijo que ya lo había sufrido antes y que es cuestión de días. Tiene la pierna en alto y con hielo».

    «Claro que me preocupa el lateral derecho: tenemos otra baja ahí. La carrera para que Reece James y Jarell Quansah vuelvan será apretada, pero nuestro trabajo es encontrar soluciones y lo haremos».

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Decisiones cuestionables

    Tuchel tiene motivos para preocuparse: será el blanco de las críticas si la escasez de laterales derechos de Inglaterra les pasa factura. Aunque no podía prever las lesiones de sus tres opciones, sí podría haber reducido el riesgo.

    El historial de lesiones de Livramento en la 2025-26 fue terrible: cuatro problemas distintos, solo 17 partidos en la Premier y un muslo que le marginó las últimas cinco semanas —una señal de alarma clara—.

    A pesar de afirmar que «nadie podía prever la lesión de James», el exentrenador del Chelsea conocía los problemas físicos del capitán de los Blues. El jugador de 26 años también se perdió la recta final de la temporada por otra lesión en el isquiotibial y no había sido titular en partidos consecutivos desde marzo. Aun así, Tuchel lo incluyó en el amistoso contra Costa Rica y en los partidos de la fase de grupos ante Croacia y Ghana.

    Tras descartar a Livramento, convocó al central Trevoh Chalobah, de la lista de reserva, en lugar del lateral derecho titular del Real Madrid, Alexander-Arnold, y además insistió en que Quansah, otro central, podría cubrir ese costado, lo que ha aumentado el escrutinio sobre sus decisiones. La polémica convocatoria anunciada en mayo era un blanco fácil, y ahora Tuchel lo sufre en carne propia.

  • Kyle Walker Kieran Trippier

    De la promesa al problema

    Hace solo unos años, Inglaterra tenía laterales derechos de lujo: Kyle Walker ganaba títulos con el Manchester City y era considerado uno de los mejores del mundo; Kieran Trippier rendía de forma constante en ambas bandas; Alexander-Arnold y James se perfilaban como futuras superestrellas, y White emergía tras brillar con el Arsenal.

    Además, Livramento, Wan-Bissaka, Walker-Peters, Justin, Lamptey, Aarons y Lewis se veían como promesas.

    Sin embargo, las lesiones de James y Livramento, el distanciamiento de White del anterior cuerpo técnico y la escasa consideración de Tuchel hacia Alexander-Arnold —convocado solo una vez desde la llegada del alemán— han complicado el panorama.

    El resto tampoco ha cumplido las expectativas: Wan-Bissaka, ya con la República Democrática del Congo —rival de Inglaterra en dieciseisavos—, se sintió marginado pese a su buen nivel en el Manchester United.

  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Una opción poco probable

    El mayor beneficiado de los problemas en el lateral derecho de Inglaterra podría ser un jugador convocado para otra posición.

    De hecho, Spence entró en la lista como suplente del lateral izquierdo del Manchester City, Nico O'Reilly, aunque Tuchel también valoró su capacidad para «jugar en ambos lados» y lo llevó a Norteamérica.

    «Ha estado excelente en todos los partidos que ha jugado con nosotros», declaró el entrenador el mes pasado. «Le encanta defender, es el jugador más rápido de nuestra plantilla y le encanta defender en situaciones de uno contra uno. Eso es lo que le convierte en un lateral especial para nosotros. Puede jugar en ambos lados».

    La baja inesperada, aunque en parte previsible, de James, Livramento y Quansah le abrirá la puerta para ser el lateral derecho titular de Inglaterra en toda la fase eliminatoria del torneo.

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Un aumento notable

    La inclusión de Spence fue una de las muchas decisiones de Tuchel para el Mundial que generaron debate, pero ahora el seleccionador inglés estará contento de haber llamado al lateral de 25 años. Es una oportunidad que el versátil defensa querrá aprovechar para demostrar, una vez más, que sus detractores se equivocan.

    En 2021, mientras estaba en el Middlesbrough, Neil Warnock lo cedió al Nottingham Forest y le advirtió que, si no cambiaba de actitud, en cinco años podría estar en divisiones inferiores. Ahora, cinco años después, está a punto de ser titular con Inglaterra en las eliminatorias del Mundial.

    Su paso por el Tottenham tampoco fue fácil: cedido tres veces al Rennes, al Leeds y al Génova, hasta consolidarse en la 2024-25 tras ser ignorado por Antonio Conte. Eso le abrió la puerta de la selección en septiembre del año pasado, cuando se convirtió en el primer musulmán en vestir la camiseta de Inglaterra.

    Al inicio del torneo, las cámaras captaron a Tuchel reprendiéndolo en un entrenamiento, algo que repitió cuando lo alineó como lateral izquierdo ante Ghana.

    Spence se ha labrado una carrera demostrando que los escépticos se equivocaban, y es fácil olvidar lo bien valorado que estaba hace solo unos años como lateral alto y ofensivo. En los grandes torneos las reputaciones se forjan y se rompen, y el jugador del Tottenham tiene ahora la oportunidad de hacer suya una posición problemática en el escenario más importante, lo que supondría la culminación de un cambio de rumbo ya de por sí increíble.

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