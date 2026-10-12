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El problema de las «cifras de Mo Salah» para Florian Wirtz y Bradley Barcola en el Liverpool: Michael Owen admite que las dudas sobre el coste de sus fichajes pesan sobre estrellas valoradas en más de 100 millones de libras
El Liverpool gastó mucho en Wirtz, Isak y Ekitike
El Liverpool invirtió 116 millones de libras (154 millones de dólares) en el centrocampista alemán Wirtz durante el verano de 2025. Llegó a un equipo que era el vigente campeón de la Premier League y que también desembolsó grandes sumas por Alexander Isak, Hugo Ekitike y Jeremie Frimpong en un mercado de fichajes de lo más ajetreado.
El Liverpool rindió por debajo de lo esperado como equipo la temporada pasada, y Isak, el fichaje más caro de la historia del fútbol británico, marcó solo cuatro goles. A Wirtz no le fue mucho mejor: tuvo dificultades para dirigir el juego con eficacia como mediapunta creativo y aún espera recuperar la chispa que mostró en el Bayer Leverkusen.
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Cherki supera a Wirtz como creador de juego en la Premier League
No brilló bajo los focos más intensos ante el City, mientras que Cherki, del equipo rival, acaparó el protagonismo con un tercer gol lleno de picardía para el Manchester City que selló una convincente victoria de los visitantes en Merseyside ante un rival con diez jugadores.
El internacional francés Cherki le costó al City solo 34 millones de libras (45 millones de dólares), pero su trayectoria en el noroeste de Inglaterra es mucho más impresionante que la que está construyendo Wirtz. Se ha cuestionado seriamente si el Liverpool gastó una gran suma en los jugadores adecuados.
Barcola corre el riesgo de seguir ese mismo camino tras su traspaso por 123 millones de libras (163 millones de dólares) desde el Paris Saint-Germain, vigente campeón de la Champions League. El jugador de 24 años aún no ha marcado ni ha dado ninguna asistencia en sus cinco partidos entre todas las competiciones.
¿Por qué les está costando rendir a los fichajes millonarios del Liverpool?
Preguntado por las dificultades que atraviesan los fichajes de gran envergadura en Anfield, el exdelantero del Liverpool Owen, que hablaba como embajador de Casino.org, donde los jugadores del Reino Unido pueden encontrar información fiable sobre casinos online, declaró a GOAL: «Es un problema para el Liverpool por el dinero que ha gastado en varios jugadores.
»Está claro que, en aquel mercado de fichajes en el que gastó tanto dinero, fichó a Isak, Ekitike y Wirtz. Ahora mismo, no parece que ese dinero haya sido una buena inversión. Dicen que, cuando las cosas van bien, todos salen beneficiados. Siempre pasa: o funciona todo o no funciona nada.
»No creo en absoluto que sean malos jugadores. De hecho, creo que son excepcionales. Cuando los ficharon, yo tenía muchas esperanzas, expectativas e ilusión. Pero, según han ido pasando las cosas, el equipo no está jugando muy bien.
»Entonces te fijas en los jugadores que han costado mucho dinero y piensas: “Un momento, el equipo era muy bueno el año pasado y ha invertido todo este dinero. ¿Qué ha salido mal?”. La mirada siempre se dirige a los fichajes más caros. Lo entiendo. Eso es lo que ha pasado.
»Sé que Barcola solo lleva allí cinco partidos, pero incluso con ese fichaje piensas que el problema es que tienes que alcanzar las cifras de Mo Salah para justificar un traspaso de esa cuantía.
»Si eres un club, piensas: “Bien, si gastamos esto, necesitamos ese tipo de cifras para justificarlo”. Y, evidentemente, nadie va a acercarse a las cifras de Mo Salah. Así que es un problema.
»Me niego a creer que él [Wirtz] no tenga la calidad suficiente. Lo hemos visto en distintas ligas y con su selección. Pero no hay duda de que está rindiendo por debajo de su nivel con la camiseta del Liverpool, y lleva así más de una temporada.
»Es un problema. El Liverpool tiene que encontrar la manera de sacar lo mejor de él, porque no cabe duda de que esa calidad está ahí. Lo que sí genera muchas dudas es cómo sacarla a relucir, porque ya ha pasado más de un año».
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Calendario del Liverpool 2026-27: Se reanuda la Champions League
La derrota por 3-0 ante el City, después de que Ryan Gravenberch fuera expulsado, fue la primera del Liverpool a las órdenes de Andoni Iraola en un partido oficial esta temporada. El miércoles tendrá la oportunidad de resarcirse de inmediato ante el LASK en la Champions League.
Jugadores como Wirtz y Barcola esperan recuperar su mejor nivel en ese encuentro, especialmente ahora que el delantero sueco Isak arrastra una lesión en el muslo. Aún tienen mucho trabajo por delante antes de poder afirmar que han justificado los precios de nueve cifras que pesan sobre ellos.
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