Preguntado por las dificultades que atraviesan los fichajes de gran envergadura en Anfield, el exdelantero del Liverpool Owen, que hablaba como embajador de Casino.org, donde los jugadores del Reino Unido pueden encontrar información fiable sobre casinos online, declaró a GOAL: «Es un problema para el Liverpool por el dinero que ha gastado en varios jugadores.

»Está claro que, en aquel mercado de fichajes en el que gastó tanto dinero, fichó a Isak, Ekitike y Wirtz. Ahora mismo, no parece que ese dinero haya sido una buena inversión. Dicen que, cuando las cosas van bien, todos salen beneficiados. Siempre pasa: o funciona todo o no funciona nada.

»No creo en absoluto que sean malos jugadores. De hecho, creo que son excepcionales. Cuando los ficharon, yo tenía muchas esperanzas, expectativas e ilusión. Pero, según han ido pasando las cosas, el equipo no está jugando muy bien.

»Entonces te fijas en los jugadores que han costado mucho dinero y piensas: “Un momento, el equipo era muy bueno el año pasado y ha invertido todo este dinero. ¿Qué ha salido mal?”. La mirada siempre se dirige a los fichajes más caros. Lo entiendo. Eso es lo que ha pasado.

»Sé que Barcola solo lleva allí cinco partidos, pero incluso con ese fichaje piensas que el problema es que tienes que alcanzar las cifras de Mo Salah para justificar un traspaso de esa cuantía.

»Si eres un club, piensas: “Bien, si gastamos esto, necesitamos ese tipo de cifras para justificarlo”. Y, evidentemente, nadie va a acercarse a las cifras de Mo Salah. Así que es un problema.

»Me niego a creer que él [Wirtz] no tenga la calidad suficiente. Lo hemos visto en distintas ligas y con su selección. Pero no hay duda de que está rindiendo por debajo de su nivel con la camiseta del Liverpool, y lleva así más de una temporada.

»Es un problema. El Liverpool tiene que encontrar la manera de sacar lo mejor de él, porque no cabe duda de que esa calidad está ahí. Lo que sí genera muchas dudas es cómo sacarla a relucir, porque ya ha pasado más de un año».