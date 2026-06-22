El primo de Raphinha acusa al campeón mundial brasileño de difundir «mentiras» sobre el fichaje del delantero del Barcelona con Arabia Saudí

Vampeta admitió que los rumores sobre Raphinha, que escuchó durante el Mundial de Clubes, procedían de personas cercanas al club. Dijo: «Raphinha atraviesa un grave problema familiar y dificultades económicas. Está rezando para fichar por el Al-Hilal y resolver esta situación.

«Es un asunto familiar. Me enteré por gente cercana al Barcelona. Espera que fichar por el Al-Hilal solucione todo».

La familia del jugador, según *Marca*, reaccionó de inmediato: su primo Igor Padilha desmintió las acusaciones en redes y le escribió a Vampeta: «Tendrás que explicar estas mentiras, amigo».