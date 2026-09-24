Rooney se ha sincerado sobre sus ambiciones como entrenador y ha revelado que Manchester United y Everton son los únicos dos clubes capaces de hacerle volver a los banquillos.

En declaraciones a Virgin Radio, Rooney fue claro sobre el reducido alcance de sus intereses como técnico. Al ser preguntado por sus planes de cara a un posible regreso, el exdelantero admitió que no se ve aceptando un trabajo fuera de sus dos antiguos clubes. Explicó: "Lo dudo, de nuevo sé que he tenido cuatro trabajos difíciles. La única forma en la que volvería, en cualquier puesto, sería al Everton o al Manchester United. Pero eso es muy poco probable". Cuando le insistieron sobre cuál de los dos cargos preferiría, bromeó: "¡El que llegue primero!"