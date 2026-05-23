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El primer ministro Keir Starmer pide que la final de la Liga de Campeones entre el Arsenal y el PSG se retransmita en abierto en el Reino Unido
Starmer lucha por los aficionados
Sir Starmer, primer ministro del Reino Unido y seguidor del Arsenal, ha escrito a TNT Sports para pedir que la final de la Liga de Campeones sea gratuita. Recuerda que, desde 1992, todas las finales se han emitido en abierto.
En la misiva, les indica que es la primera vez en 34 años que el encuentro no se ofrece gratis y recuerda que el Reino Unido, cuna del fútbol, merece poder disfrutar de la mayor competición de clubes.
- AFP
Un momento histórico para el Arsenal
El equipo de Mikel Arteta se clasificó para la final tras una dramática victoria sobre el Atlético de Madrid, poniendo fin a 20 años de espera para volver a la cima del fútbol europeo. Después de ganar esta semana su primer título de la Premier League desde 2004, los Gunners buscan un doblete histórico, pero Starmer insiste en que la accesibilidad del partido va más allá de sus preferencias personales.
Starmer añadió: «Creo firmemente que la final de esta competición debería seguir siendo de acceso gratuito, independientemente de si el Arsenal ha llegado a ella o no. Quiero que muchos aficionados vean a nuestro equipo en esta final histórica, pero también que seguidores de todos los clubes puedan reunirse en salones y bares para disfrutar de los mejores jugadores de Europa. La gente trabajadora no debería tener que pagar una suscripción para ver un partido así».
La cadena defiende el modelo de suscripción
TNT Sports, antes BT Sport, ya no emitirá la final gratis en YouTube. Ahora redirige a los espectadores a HBO Max. Los clientes de Sky lo ven sin coste adicional, pero otros deben pagar una pequeña cuota.
Ante las críticas, TNT Sports emitió un comunicado: «Ha sido un privilegio llevar las competiciones de clubes de la UEFA a los aficionados del Reino Unido esta temporada. Que tres equipos de la Premier League hayan llegado a la final muestra la fuerza del fútbol inglés, algo que seguimos apoyando con orgullo. Ofrecemos las tres finales de la UEFA por solo 4,99 £, el precio de una suscripción mensual a HBO Max que incluye gran entretenimiento. Es una oportunidad excepcional para que los aficionados sigan la conclusión de las competiciones».
- AFP
Aumenta la presión sobre los organismos deportivos
Starmer intervino tras pedir a la FIFA que baje el precio de las entradas del Mundial. Al centrarse en la final de la Liga de Campeones, destaca que las finales europeas del Aston Villa y el Crystal Palace también quedaron restringidas a abonados, lo que frustró a la comunidad deportiva.
Concluyó con una petición clara: «Debemos priorizar a los aficionados. Por eso he presionado a la FIFA para que baje el precio de las entradas del Mundial y le pido que reconsidere su postura y ofrezca la final del sábado gratis a los millones de seguidores de este país».