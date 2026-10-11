El primer ministro Andy Burnham promete publicar los registros de las reuniones con los propietarios del Manchester City

Burnham recibió duras críticas tras afirmar que le preocuparía que los propietarios del Manchester City, de Abu Dabi, vendieran el club. Una comisión independiente concluyó recientemente que el Manchester City había infringido las normas durante un periodo de nueve años al utilizar contratos ficticios para destinar de forma encubierta más de 830 millones de libras a sus operaciones futbolísticas.

Posteriormente, la líder conservadora Kemi Badenoch le instó a publicar todo lo relacionado con su anterior labor como alcalde junto al club. Burnham fue fotografiado con el presidente Khaldoon Al-Mubarak durante su mandato como alcalde, lo que dio pie a exigencias de absoluta transparencia sobre su relación.