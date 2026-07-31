La durísima crítica de Burnham refleja una resistencia global más amplia, incluida la firme postura adoptada por la Confederación Asiática de Fútbol (AFC).

En un comunicado oficial, la AFC rechazó los planes para establecer la filial comercial FIFA Forward Enterprise (FFE) y subrayó la necesidad de preservar la integridad del torneo más importante del fútbol: "La Copa del Mundo de la FIFA es la cima del fútbol mundial y obtiene su fuerza de la participación de todas las Confederaciones y de las principales naciones futbolísticas del mundo.

"Cualquier propuesta que corra el riesgo de socavar la unidad y el carácter universal de la competición debe ser reconsiderada".