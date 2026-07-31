AFP
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El primer ministro Andy Burnham pide que el «hombre equivocado», Gianni Infantino, sea sustituido como presidente de la FIFA
Burnham condena el liderazgo de Infantino
Burnham ha lanzado un duro ataque contra el liderazgo de Infantino al frente de la FIFA tras una oleada de críticas contra los planes para comercializar la organización. La oposición se ha intensificado tras la dimisión del asesor principal Carlos Cordeiro y la oposición formal de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), la UEFA y la CONCACAF. Burnham sostuvo que el intento de Infantino de vender una participación en las competiciones de la FIFA a inversores privados representa una decisión profundamente equivocada para el futuro del fútbol mundial.
- SW Pix
El primer ministro exige cambios
En declaraciones a los periodistas el viernes, Burnham condenó abiertamente el plan propuesto de capital riesgo. Dijo: "Esto fue una sugerencia escandalosa", antes de cuestionar la idoneidad de Infantino para seguir al frente de la FIFA: "La idea de que siquiera pudiera plantearse demuestra que, en mi opinión, [él] es el hombre equivocado para dirigir la organización".
Rechazado el plan de capital privado
La durísima crítica de Burnham refleja una resistencia global más amplia, incluida la firme postura adoptada por la Confederación Asiática de Fútbol (AFC).
En un comunicado oficial, la AFC rechazó los planes para establecer la filial comercial FIFA Forward Enterprise (FFE) y subrayó la necesidad de preservar la integridad del torneo más importante del fútbol: "La Copa del Mundo de la FIFA es la cima del fútbol mundial y obtiene su fuerza de la participación de todas las Confederaciones y de las principales naciones futbolísticas del mundo.
"Cualquier propuesta que corra el riesgo de socavar la unidad y el carácter universal de la competición debe ser reconsiderada".
- Getty Images
Infantino se enfrenta a una presión creciente
La disminución del apoyo político y la posible oposición de una mayoría de los votos de las confederaciones han dejado los planes de comercialización de la FIFA al borde del colapso. Con un bloque contrario integrado por 136 federaciones miembro, Infantino se enfrenta a una auténtica crisis de liderazgo antes de la toma formal de decisiones.
La FIFA debe llevar a cabo ahora con urgencia una revisión exhaustiva de su marco de gobernanza y de sus procesos de toma de decisiones para sanar las crecientes divisiones globales.
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