«¡El primer jugador en trabajar desde casa!» - Neymar, blanco de las bromas del presidente de Brasil tras llegar lesionado al Mundial de 2026

Durante un acto en Belo Horizonte, el presidente Lula bromeó con un niño sobre la selección brasileña. Al escuchar que Neymar era el mejor, recordó que el jugador de 34 años está lesionado, según Globo.

Luego, citando una broma viral, añadió: «Ayer vi algo: que Neymar es el primer convocado del mundo que trabaja desde casa. Un jugador que trabaja desde casa. Lo vi ayer en Internet. Creo que, de un día para otro, vamos a tener que formar una selección nacional con inteligencia artificial: 11 Pelés».