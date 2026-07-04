¿El primer fichaje de Oliver Glasner? El Nottingham Forest busca un centrocampista del Liverpool para reemplazar a Elliot Anderson

El interés por Jones llega tras el nombramiento de un nuevo entrenador en el Nottingham Forest. Glasner, que regresará a la Premier League en el City Ground, sucederá a Vitor Pereira. Se espera que el técnico austriaco renueve la plantilla para adaptarla a su estilo de juego de alta intensidad, y la presencia dinámica de Jones podría encajar a la perfección en su mediocampo.

Pereira, que logró mantener al club en la máxima categoría la temporada pasada, admitió su sorpresa por el momento de su salida: «Aunque esta decisión me ha pillado por sorpresa y sin previo aviso, respeto plenamente el derecho del club a tomar las decisiones que considere mejores para su futuro. Naturalmente, estoy decepcionado y entristecido».



