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¿El primer fichaje de Oliver Glasner? El Nottingham Forest busca un centrocampista del Liverpool para reemplazar a Elliot Anderson
El Forest se suma a la puja por la estrella del Liverpool
El Nottingham Forest negocia el fichaje del centrocampista del Liverpool Jones para sustituir una salida estelar. Los «Tricky Trees» se interesaron por el jugador tras vender a Elliot al Manchester City por 116 millones de libras.
Según TeamTalk, el jugador, en el último año de su contrato, aceptaría el cambio pese a la llegada de Andoni Iraola a Anfield.
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Glasner toma las riendas en el City Ground
El interés por Jones llega tras el nombramiento de un nuevo entrenador en el Nottingham Forest. Glasner, que regresará a la Premier League en el City Ground, sucederá a Vitor Pereira. Se espera que el técnico austriaco renueve la plantilla para adaptarla a su estilo de juego de alta intensidad, y la presencia dinámica de Jones podría encajar a la perfección en su mediocampo.
Pereira, que logró mantener al club en la máxima categoría la temporada pasada, admitió su sorpresa por el momento de su salida: «Aunque esta decisión me ha pillado por sorpresa y sin previo aviso, respeto plenamente el derecho del club a tomar las decisiones que considere mejores para su futuro. Naturalmente, estoy decepcionado y entristecido».
El Inter de Milán tiene dificultades con la valoración de Anfield
El Forest aumenta su interés, pero el Inter ya negocia con el Liverpool. El campeón de la Serie A ha visto rechazadas dos ofertas, la última de unas 21 millones de libras.
Se informa que el equipo de Merseyside espera una oferta de entre 35 y 40 millones de libras, cantidad que los italianos no están dispuestos a pagar por un jugador con poco tiempo de contrato.
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El Liverpool se mantiene firme en su precio de venta
Aunque Curtis quiere marcharse, Fenway Sports Group no tiene prisa por bajar el precio. El club cree que su valoración es justa, sobre todo tras los últimos traspasos nacionales.
Jones debe elegir entre el atractivo de San Siro y ser pieza clave del renovado Forest en la Premier.
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