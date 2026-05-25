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El presidente mexicano confirma el traslado de Irán de Estados Unidos a antes del Mundial, mientras persiste el conflicto en Oriente Medio
Sheinbaum facilita la maniobra de Irán
A pocas semanas del Mundial 2026, la selección iraní cambió su base de Arizona a Tijuana por las tensiones políticas en Oriente Medio.
La presidenta mexicana, Sheinbaum, confirmó el lunes que su Gobierno facilitó el traslado tras la negativa de Estados Unidos a albergar a la delegación iraní. Sheinbaum añadió que la FIFA contactó a México para resolver el impasse organizativo.
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Posición oficial de México
«No tenemos motivos para negarles la posibilidad de quedarse en México», declaró Sheinbaum en su rueda de prensa diaria. La decisión supone un respiro para la selección iraní, cuya participación en el torneo estaba en duda tras los recientes enfrentamientos militares entre Estados Unidos e Israel.
Aunque la Casa Blanca y el Departamento de Estado aún no se han pronunciado sobre la negativa a acoger al equipo, el traslado a México parece una solución pragmática a una compleja cuestión diplomática. Al alojarse en Tijuana, la selección iraní permanece cerca de los estadios donde jugará, evitando la fricción política que supondría entrenar en Estados Unidos.
Retos logísticos y dificultades con los visados
Mehdi Taj, presidente de la Federación Iraní de Fútbol, explicó que el traslado a México busca evitar obstáculos administrativos y problemas de visados. La selección viajará en vuelos directos de Iran Air y mantendrá su agenda de partidos en Estados Unidos.
Así, los jugadores podrán concentrarse en su preparación sin temor a prohibiciones de viaje o denegaciones de visado. Aunque cambian de sede, el calendario se mantiene: el equipo seguirá cruzando la frontera para disputar sus partidos en California y Washington.
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Calendario de Irán en el Grupo G
Irán afronta un difícil Grupo G. Estrenará su participación en Los Ángeles contra Nueva Zelanda el 15 de junio y, el 21, se medirá a Bélgica en el mismo escenario californiano.
Cerrará la fase de grupos en Seattle ante Egipto el 26 de junio. La FIFA debe asegurar la seguridad y logística de la delegación iraní entre su base en México y las tres sedes en Estados Unidos.