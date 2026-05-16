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El presidente del Real Madrid podría ser sancionado por sus declaraciones sobre «robo o corrupción», tras las quejas de los árbitros ante la Federación Española de Fútbol
El sindicato de árbitros responde a Pérez
El sindicato de árbitros AESAF denunció ante la Comisión Disciplinaria de la RFEF a Florentino Pérez por sus declaraciones del martes. El presidente del Real Madrid criticó con dureza el nivel arbitral en España y acusó a los colegiados de corrupción sistemática.
El sindicato considera que estas declaraciones «no pueden justificarse en el ejercicio legítimo de la libertad de expresión ni de la crítica deportiva, dado que el señor Pérez no se limita a señalar errores arbitrales concretos, sino que atribuye al cuerpo arbitral la comisión de un delito continuado de corrupción durante dos décadas».
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Posibilidad de una suspensión de dos años
Según Mundo Deportivo, el presidente del Real Madrid podría ser sancionado por la normativa española tras acusar a La Liga de «robo o corrupción». El Código Disciplinario de la RFEF prevé dos vías: una leve y otra que podría suspenderlo de sus funciones de uno a dos años.
En el peor caso, el artículo 94 prevé una suspensión de un mes a dos años. Pero lo más probable, según el artículo 106, es que se le imponga solo una multa económica.
También se barajan sanciones menos severas
Aunque se amenaza con una sanción de dos años, los expertos creen que lo más probable es una multa. El artículo 106 del código sanciona las «declaraciones, por cualquier medio, que cuestionen la integridad de árbitros u órganos de garantía».
La norma castiga a quienes, desde el ámbito deportivo, cuestionen la honestidad o imparcialidad de árbitros u órganos de la RFEF, o realicen declaraciones despectivas u ofensivas contra ellos.
Para los directivos de los clubes, la multa suele estar entre 601 y 3.005,06 euros.
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Las declaraciones anteriores de Pérez sobre Negreira
Las tensiones entre el Real Madrid y el Barcelona aumentaron tras las declaraciones de Pérez, quien reavivó el caso Negreira y denunció que a su equipo se le habían “robado” hasta siete títulos de La Liga por presuntas irregularidades históricas.
Pérez tildó el caso Negreira de «mayor escándalo de la historia del fútbol» y anunció que el Real Madrid elaborará un informe para la UEFA. El Barcelona respondió que su área jurídica analiza las acusaciones y prepara posibles acciones legales, insistiendo en que nunca hubo irregularidades deportivas. La polémica agrava la rivalidad entre los dos gigantes españoles.