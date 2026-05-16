El presidente del Real Madrid podría ser sancionado por sus declaraciones sobre «robo o corrupción», tras las quejas de los árbitros ante la Federación Española de Fútbol

El sindicato de árbitros AESAF denunció ante la Comisión Disciplinaria de la RFEF a Florentino Pérez por sus declaraciones del martes. El presidente del Real Madrid criticó con dureza el nivel arbitral en España y acusó a los colegiados de corrupción sistemática.

El sindicato considera que estas declaraciones «no pueden justificarse en el ejercicio legítimo de la libertad de expresión ni de la crítica deportiva, dado que el señor Pérez no se limita a señalar errores arbitrales concretos, sino que atribuye al cuerpo arbitral la comisión de un delito continuado de corrupción durante dos décadas».