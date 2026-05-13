La alianza de larga data entre los dos clubes más importantes de España ha terminado tras las últimas declaraciones de Pérez sobre el caso Negreira en una entrevista con Josep Pedrerol en La Sexta. El presidente del Real Madrid fue directo al calificar de mayor escándalo del deporte la investigación sobre los pagos del Barcelona al exvicepresidente de árbitros José María Enríquez Negreira.

Pérez confirmó que el vínculo entre los clubes ya no existe. «Está completamente roto», afirmó. «No quiero relación con un club que ha pagado a árbitros durante dos décadas. Quiero que paguen por sus actos, igual que querría para cualquier otro club. Es el mayor caso de corrupción en el fútbol. Es corrupción sistémica. El Real Madrid es el único que ha aparecido como parte implicada. La Liga, por su parte, no dice nada».



