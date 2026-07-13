El presidente del Hoffenheim confirma las negociaciones sobre el traspaso de un jugador en el punto de mira del Barcelona y del Chelsea

La pugna por Asllani se recrudece tras admitir el director deportivo del Hoffenheim que el club valora ofertas por la jugadora. Su salida este verano parece inevitable dada el interés de varios de los clubes más prestigiosos del continente.

«Hay conversaciones con clubes nacionales y extranjeros. No es ningún secreto que Asllani tiene una cláusula de rescisión», declaró Schicker a Kicker.

Sus declaraciones llegan cuando clubes de Inglaterra y España siguen de cerca a la delantera, lo que indica que el club ya se prepara para su probable salida este verano.







