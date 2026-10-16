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El presidente del Getafe, Angel Torres, confirma unas sorprendentes negociaciones para fichar al extremo inglés Jadon Sancho
Un modesto club madrileño planea un ambicioso fichaje
El Getafe intenta protagonizar uno de los fichajes más sorprendentes de la temporada, ya que quiere hacerse con Sancho. Aunque el Getafe quizá no sea el destino habitual para un jugador de su perfil, el club se ha ganado la reputación de ofrecer a futbolistas de alto nivel un lugar donde recuperar su mejor versión en un entorno diferente. Confía en que se pueda encontrar una solución para llevar al exjugador del Borussia Dortmund al Coliseum.
Además de intentar fichar a Sancho, el Getafe trabaja para traer de vuelta a Dani Parejo a la capital. El centrocampista del Villarreal está considerado uno de los jugadores más regulares de la historia de La Liga y aportaría una gran experiencia al centro del campo del Getafe.
- AFP
Torres desvela el doble fichaje de Sancho y Parejo
Torres hizo pública la noticia justo antes del partido de Conference League de su equipo en Craiova y reveló que ya se están sentando las bases para un acuerdo. Es toda una declaración de intenciones del conjunto madrileño, que busca escalar posiciones en la clasificación de Primera División. El presidente señaló que estas importantes negociaciones están llegando a una fase decisiva y podrían cerrarse antes de que termine el mes.
Al hablar de los ambiciosos planes del club, Torres fue claro sobre los nombres que se barajan actualmente. «Estamos en conversaciones con Sancho, igual que hace tres o cuatro meses. Parejo también podría ser otra opción. Deberíamos poder confirmar la próxima semana si cerramos o no estas negociaciones», declaró el presidente del Getafe a Movistar Plus.
Obstáculos económicos para la operación por Sancho
Aunque el interés del equipo español es concreto, la operación sigue siendo complicada por la considerable diferencia entre el presupuesto del club y las pretensiones del jugador. Según se informa, Sancho espera cobrar un salario cercano a los cuatro millones de euros, una cifra que supondría una inversión enorme para un club de la dimensión del Getafe. El presidente está estudiando soluciones financieras creativas para garantizar que el fichaje no ponga en peligro la sostenibilidad a largo plazo del club bajo los estrictos controles económicos de LaLiga.
Según AS, para facilitar estas operaciones, Torres está dispuesto a utilizar un mecanismo financiero similar al empleado para la incorporación de Dani Carvajal, que implicaría una garantía o un aval personal del propio presidente. Con estas garantías financieras personales, el Getafe espera salvar la diferencia y cumplir los requisitos de inscripción impuestos por las autoridades de la liga.
- Getty Images Sport
Sancho, en busca de relanzar su carrera
Para Sancho, marcharse a Madrid representa una oportunidad vital para recuperar su imagen tras unos años difíciles. Al jugador de 26 años le ha costado mantener la regularidad desde sus mejores temporadas en el Borussia Dortmund y, recientemente, ha visto cómo no se concretaban posibles fichajes por clubes de distintas ligas europeas. Encontrar un equipo en el que pueda ser el referente del ataque a las órdenes de un entrenador exigente como Jose Bordalas podría ser el impulso que necesita para relanzar su carrera profesional.
Su reciente condición de agente libre llevó a sus representantes a ofrecerlo a varios clubes, entre ellos el Krasnodar ruso, aunque no se llegó a ningún acuerdo.
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