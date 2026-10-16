El presidente del Getafe, Angel Torres, confirma unas sorprendentes negociaciones para fichar al extremo inglés Jadon Sancho

El Getafe intenta protagonizar uno de los fichajes más sorprendentes de la temporada, ya que quiere hacerse con Sancho. Aunque el Getafe quizá no sea el destino habitual para un jugador de su perfil, el club se ha ganado la reputación de ofrecer a futbolistas de alto nivel un lugar donde recuperar su mejor versión en un entorno diferente. Confía en que se pueda encontrar una solución para llevar al exjugador del Borussia Dortmund al Coliseum.

Además de intentar fichar a Sancho, el Getafe trabaja para traer de vuelta a Dani Parejo a la capital. El centrocampista del Villarreal está considerado uno de los jugadores más regulares de la historia de La Liga y aportaría una gran experiencia al centro del campo del Getafe.