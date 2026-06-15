El presidente del Eintracht, en declaraciones a BILD: «Nadie del Milan se ha puesto en contacto con nosotros por Krosche. No tenemos indicios de que quiera marcharse antes de 2028».
Krosche ya acordó su fichaje con el Milan, pero el club italiano debe pagar una indemnización para liberarlo.
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El presidente del Eintracht afirma: «Nadie del Milan se ha puesto en contacto con nosotros por Krosche, se queda aquí». ¿Cuánto costaría ficharlo?
El presidente del Eintracht, en declaraciones a BILD: «Nadie del Milan se ha puesto en contacto con nosotros por Krosche. No tenemos indicios de que quiera marcharse antes de 2028».