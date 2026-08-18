AFP
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El presidente del Corinthians confirmó una ampliación de contrato para Memphis Depay después de que el exdelantero del Manchester United aceptara una rebaja salarial
Stabile confirma el avance en Parque Sao Jorge
En un giro dramático de los acontecimientos que ha cautivado al panorama futbolístico brasileño, el presidente del Corinthians, Osmar Stabile, ha confirmado oficialmente la ampliación de contrato de Memphis Depay. El anuncio se produjo a última hora del lunes por la noche, poniendo fin a semanas de especulación sobre la continuidad a largo plazo del delantero en Sudamérica. El nuevo acuerdo hará que el jugador de 32 años siga en el club hasta el verano de 2028, lo que supone un impulso significativo para la plantilla mientras afronta un exigente calendario nacional y continental.
Se espera que Memphis se incorpore al CT Joaquim Grava el martes por la mañana, donde se reencontrará con sus compañeros bajo la dirección del técnico Fernando Diniz mientras preparan los próximos compromisos. Stabile confirmó que se están completando los últimos pasos administrativos para formalizar el acuerdo de inmediato. Stabile dijo a los periodistas: "La documentación se está subiendo. En cuanto se suba al sistema, la firmaré".
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Las concesiones económicas allanaron el camino para el acuerdo
El camino hacia esta ampliación estuvo lejos de ser sencillo, ya que al principio el club tuvo dificultades para equilibrar las exigencias económicas del contrato del jugador con sus limitaciones presupuestarias internas. Sin embargo, el avance se produjo cuando Depay aceptó una reducción sustancial de sus ingresos para asegurar su continuidad en Sao Paulo. Stabile reconoció la disposición del jugador a ceder, un factor clave para que el club pudiera seguir adelante con la renovación pese a sus dudas anteriores.
Al detallar los aspectos económicos de las negociaciones, Stabile destacó la importante disminución del valor total del contrato. "Lo rebajó significativamente, no quería hablar de cifras, pero rebajó el contrato considerablemente. Por lo que percibí y por el trabajo que hicimos, tanto en lo legal como en lo administrativo y lo financiero, nos es posible pagar este contrato", explicó.
Apoyo del CORI y responsabilidad compartida
La decisión de renovar el contrato no fue tomada por el presidente de manera aislada. En un esfuerzo por garantizar la transparencia y una responsabilidad compartida, Stabile buscó la aprobación formal del Consejo de Orientación (CORI). El consejo se reunió en el Parque Sao Jorge el lunes por la tarde para evaluar los términos del nuevo acuerdo y finalmente dio su visto bueno a la ampliación.
Inicialmente, el club había publicado un comunicado oficial en el que afirmaba que no firmaría un nuevo contrato debido a los riesgos financieros. Sin embargo, la combinación de la intensa presión de la afición del Corinthians y la disposición de Depay a renegociar provocó un cambio total de esa postura. Al implicar al Cori, Stabile logró repartir la responsabilidad institucional por la enorme inversión necesaria para mantener a un jugador de la talla de Depay.
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Impacto inmediato y próximo desafío en la Copa Libertadores
Con su futuro ya asegurado, la atención se centra ahora en la rapidez con la que Memphis puede volver a la competición. El momento de la renovación es especialmente crucial mientras el Corinthians se prepara para las eliminatorias de la Copa Libertadores de la Conmebol. El club confía en que, al tener al delantero de vuelta en los entrenamientos de inmediato, pueda estar disponible para ser convocado de cara al próximo duelo contra Rosario Central. La reacción de la afición a la noticia ha sido abrumadoramente positiva, ya que Depay se ha convertido rápidamente en una pieza central de la identidad ofensiva del equipo desde su llegada a Brasil.
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