AFP
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El presidente del Como, Mirwan Suwarso, cede su asiento VIP a los aficionados más veteranos para el histórico debut del club en la Champions League
Un gesto de lealtad hacia la afición del Como
El ascenso del Como ha sido una de las historias más cautivadoras del fútbol europeo, al pasar de las categorías inferiores de la pirámide italiana al brillo y el glamour de la Liga de Campeones en un tiempo récord. Aunque el club, respaldado por el Grupo Djarum, se ha centrado en gran medida en la expansión internacional y en modernizar su marca global, la directiva no ha olvidado a la comunidad local que mantuvo viva la llama durante décadas de dificultades.
Ante un lleno absoluto en el Stadio Giuseppe Sinigaglia y una enorme demanda de entradas que supera con creces la capacidad actual del estadio, Suwarso y el resto de directivos han optado por renunciar a sus propios asientos en la zona VIP. Esta decisión no se tomó por publicidad, sino para honrar la lealtad generacional de los aficionados que acompañaron al club durante la quiebra y en las ligas amateurs.
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Los criterios para recibir estos exclusivos asientos de ejecutivo son específicos: el club busca aficionados nacidos en 1950 o antes. Se trata de personas que ya estaban ahí mucho antes de la actual era de fichajes de superestrellas y atención mediática global, y representan la historia viva del club. En un emotivo comunicado publicado a través de su cuenta oficial de Instagram, Suwarso explicó la motivación detrás de esta decisión sin precedentes.
"El estadio está agotado. Con el aforo reducido y el número limitado de entradas disponibles, por desgracia no podemos dar cabida a todos los que habrían querido estar allí", escribió Suwarso en redes sociales. "Sin embargo, algunos directivos del club y yo hemos decidido renunciar a nuestros asientos para este partido. Queremos que se entreguen a los aficionados que más tiempo han esperado: los nacidos en 1950 o antes, que han seguido al Como en cada liga y en cada era".
Superando las limitaciones de los estadios y la normativa de la UEFA
La generosidad de la directiva llega en un momento en el que las localidades en el Sinigaglia son un bien muy cotizado. El estadio ha sido objeto de amplias reformas durante todo el verano para cumplir los estrictos requisitos establecidos por la UEFA para la competición europea. Estos trabajos incluyeron la reconstrucción total de la Curva Ovest, la renovación y ampliación del terreno de juego, y mejoras significativas en los sistemas de iluminación, las instalaciones para los medios y los servicios de hospitalidad. A pesar de estas mejoras, el club ha tenido que sortear complejos obstáculos regulatorios que, de hecho, han reducido el número de aficionados permitidos en las noches europeas en comparación con los partidos de la Serie A.
Aunque el estadio puede albergar a más de 12.000 espectadores en los partidos de liga, la UEFA ha fijado el aforo en aproximadamente 11.000 para la Champions League. Esta reducción se debe principalmente a la zona de "Distinti", que contiene estructuras tubulares que no cumplen las especificaciones de seguridad y comodidad exigidas para los eventos sancionados por la UEFA.
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Perspectiva táctica y nervios del debut
Sobre el terreno de juego, el desafío es igualmente enorme, ya que se enfrenta a un talentoso equipo alemán. Aunque el ambiente será eléctrico, existe la preocupación de que la magnitud de la ocasión pueda afectar a los jugadores. La plantilla carece en gran medida de experiencia a este nivel, ya que solo nueve futbolistas han probado previamente la acción de la Champions League. Sin embargo, crece la expectación en torno al estado de forma de jóvenes estrellas como Nico Paz y la posible inclusión de Moise Kean en el once inicial. Kean, que llegó con ganas de demostrar su valía, ya ha dejado su huella en las primeras fases de la temporada nacional. Con veteranos como Baturina y Chalobah aportando la base de la experiencia europea, el Como espera canalizar la energía de su afición para dar la sorpresa ante los visitantes alemanes, que son aspirantes habituales en las rondas eliminatorias.
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