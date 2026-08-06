El presidente del Besiktas confirma el interés por Dusan Vlahovic, objetivo del Manchester United, mientras se explica el desaire de Mohamed Salah

Adali se mostró especialmente a la defensiva con la reputación del club en el mercado de fichajes y rebatió cualquier sugerencia de que el hecho de que un rival como el Trabzonspor fichara con éxito a Mohamed Salah representara un fracaso del Besiktas a la hora de hacerse con el delantero egipcio. El presidente insistió en que cada decisión tomada por la directiva está calculada y en que el Besiktas sigue siendo un destino del que los jugadores no se marchan fácilmente.

«En ese momento, no oí lo que gritaban los aficionados. No estaba en nuestros planes ni en nuestro programa», explicó Adalı. «Nos llevó un tiempo ajustar el plan. Cuando llegue el momento, algunas cosas quedarán mucho más claras. Entonces la gente entenderá perfectamente por qué este fichaje no se materializó. Hablamos de un jugador al que no fichamos, no de uno al que no pudimos conseguir», explicó Adali.

«Le deseo todo el éxito. No es cierto que hubiera un giro dramático de los acontecimientos o que no pudiéramos ficharlo. No hay nada de eso. Desde que estoy al mando, nadie ha logrado quitarle un jugador al Besiktas.»