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El presidente del Besiktas confirma el interés por Dusan Vlahovic, objetivo del Manchester United, mientras se explica el desaire de Mohamed Salah
Las negociaciones del Besiktas con Vlahovic
La puja por Vlahovic ha dado un giro importante después de que el presidente del Besiktas, Serdal Adali, reconociera públicamente el interés del club por el exdelantero de la Juventus. En declaraciones al medio turco Fanatik, Adali ofreció una actualización transparente sobre la estrategia de fichajes del club y confirmó que el delantero serbio es un objetivo prioritario para el equipo de la Superliga turca.
El presidente subrayó que el club está actuando de forma metódica para asegurar refuerzos de calidad que fortalezcan la plantilla de cara a la próxima campaña, al afirmar: "Estamos llevando a cabo los fichajes en línea con el plan que habíamos definido al principio de la temporada. ¿Vlahovic? Estamos trabajando en ello, lo estamos tratando. Brahim Diaz no entra en nuestros planes".
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El dilema del delantero del Manchester United
Mientras el Besiktas está protagonizando la ofensiva más pública, el Manchester United sigue estando muy vinculado con Vlahovic como una posible solución a sus propias dudas en ataque. Los Red Devils gestionan actualmente una situación complicada en torno a Joshua Zirkzee, que ha tenido dificultades para encontrar una forma constante. Al neerlandés le ha costado tener minutos, lo que ha desatado una intensa especulación sobre una posible salida apenas un año después de llegar al club.
Según las informaciones, el United está abierto a autorizar una cesión de Zirkzee, con la Juventus, irónicamente, como destino más probable para el exjugador del Bolonia. Si Zirkzee regresa a Italia, el United se quedará con un vacío importante en su delantera que deberá cubrir de inmediato. Vlahovic representa un objetivo ideal para el gigante de la Premier League, aunque el club todavía no ha formalizado su interés mientras la situación de Zirkzee siga sin resolverse.
La verdad detrás de los vínculos con Mohamed Salah
Adali se mostró especialmente a la defensiva con la reputación del club en el mercado de fichajes y rebatió cualquier sugerencia de que el hecho de que un rival como el Trabzonspor fichara con éxito a Mohamed Salah representara un fracaso del Besiktas a la hora de hacerse con el delantero egipcio. El presidente insistió en que cada decisión tomada por la directiva está calculada y en que el Besiktas sigue siendo un destino del que los jugadores no se marchan fácilmente.
«En ese momento, no oí lo que gritaban los aficionados. No estaba en nuestros planes ni en nuestro programa», explicó Adalı. «Nos llevó un tiempo ajustar el plan. Cuando llegue el momento, algunas cosas quedarán mucho más claras. Entonces la gente entenderá perfectamente por qué este fichaje no se materializó. Hablamos de un jugador al que no fichamos, no de uno al que no pudimos conseguir», explicó Adali.
«Le deseo todo el éxito. No es cierto que hubiera un giro dramático de los acontecimientos o que no pudiéramos ficharlo. No hay nada de eso. Desde que estoy al mando, nadie ha logrado quitarle un jugador al Besiktas.»
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Novedades de la plantilla y debut de Trossard
Más allá de la posible llegada de Vlahovic, el Besiktas ya se ha mostrado activo a la hora de llevar talento de la Premier League a Estambul. Leandro Trossard, el internacional belga del Arsenal, ha sido hasta ahora el fichaje estrella del verano. Aunque ha habido ligeros retrasos administrativos en relación con su inscripción, Adali se apresuró a tranquilizar a la afición asegurando que el versátil atacante estaría disponible para ser convocado de forma inminente, lo que supondría un gran impulso para las opciones creativas ofensivas del equipo.
Al abordar la preocupación en torno al papeleo de Trossard, Adali confirmó: "Estará en el campo en el segundo partido. Que nadie se desanime".
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