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El presidente del Bayern de Múnich, Herbert Hainer, lanza un desafiante aviso al Real Madrid para que no toque a Michael Olise
La cúpula del Bayern rechaza las especulaciones sobre fichajes
Hainer ha reiterado la determinación del Bayern de retener a Olise ante el creciente interés del Madrid. El dirigente del club alemán subrayó que los campeones de la Bundesliga se encuentran en una posición muy sólida, ya que la estrella francesa tiene un contrato de larga duración en Múnich. El Bayern no tiene intención de ceder a presiones económicas externas, pues el extremo sigue siendo una pieza fundamental en sus planes ofensivos.
- MIS
El máximo dirigente del club hace hincapié en la estabilidad financiera
Al restar importancia a las especulaciones sobre un posible fichaje por el Real Madrid, Hainer recalcó que la estabilidad financiera del Bayern de Múnich significa que el club no necesita vender a sus jugadores clave. En declaraciones a Bild TV, el presidente lanzó un mensaje claro: «El FC Bayern es un club que no necesita vender. Tomamos nuestras decisiones desde una posición de fuerza. Michael Olise todavía tiene contrato con nosotros hasta 2029».
«Espero y deseo que lo amplíe en algún momento. Independientemente de si es el Real Madrid o cualquier otro club el que intente ficharlo, sabemos defendernos bien. El FC Bayern tiene mucho que ofrecer».
Los campeones de Alemania estudian ampliar un contrato
El Bayern estaría interesado en alcanzar un nuevo acuerdo, aunque el director deportivo Max Eberl admitió que las conversaciones formales aún no han comenzado. Pese a los rumores que apuntan a que un traspaso podría superar los 200 millones de euros, Hainer cree que la felicidad del jugador en Múnich ayudará a asegurar su continuidad a largo plazo.
Al destacar su rápida progresión, el dirigente del club añadió: «Se siente muy a gusto aquí, en Múnich. Cuando llegó a nuestro club, solo los entendidos lo conocían. Ahora lo conoce todo el mundo del fútbol».
- Eibner
Al veloz extremo le espera una prueba continental
El jugador de 24 años ha comenzado la temporada de forma fulgurante, con ocho goles y cuatro asistencias en sus primeros ocho partidos entre todas las competiciones. Olise está llamado a liderar el ataque del equipo de Vincent Kompany cuando el Bayern visite al club noruego Viking en la Champions League el martes 13 de octubre. Mantener ese buen nivel en Europa será crucial para que el gigante alemán conserve su pleno de victorias y demuestre que es candidato al título.
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