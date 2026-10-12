Al restar importancia a las especulaciones sobre un posible fichaje por el Real Madrid, Hainer recalcó que la estabilidad financiera del Bayern de Múnich significa que el club no necesita vender a sus jugadores clave. En declaraciones a Bild TV, el presidente lanzó un mensaje claro: «El FC Bayern es un club que no necesita vender. Tomamos nuestras decisiones desde una posición de fuerza. Michael Olise todavía tiene contrato con nosotros hasta 2029».

«Espero y deseo que lo amplíe en algún momento. Independientemente de si es el Real Madrid o cualquier otro club el que intente ficharlo, sabemos defendernos bien. El FC Bayern tiene mucho que ofrecer».