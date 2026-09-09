El presidente del Barcelona, Joan Laporta, lanza una clara advertencia al Real Madrid y a Jose Mourinho por la polémica arbitral

Laporta ha optado activamente por rebajar la tensión tras la reciente frustración del Madrid por las decisiones arbitrales. El presidente del Barça atendió a los medios durante un almuerzo de la directiva antes del estreno de su club en la Champions League contra el Feyenoord. El Real Madrid sufrió su primera derrota de la temporada al caer por 1-0 ante el Real Betis, en un partido marcado por la polémica.

Kylian Mbappe falló un penalti crucial, lo que provocó airadas protestas del club de la capital al considerar que la pena máxima debería haberse repetido. El Madrid sostuvo que el defensa del Real Betis Marc Bartra invadió el área antes de que se golpeara el balón. Sin embargo, el Comité Técnico de Árbitros confirmó posteriormente que los colegiados tomaron la decisión correcta y que la posición de Bartra era completamente legal.