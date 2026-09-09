AFP/Josep Lago
Traducido por
El presidente del Barcelona, Joan Laporta, lanza una clara advertencia al Real Madrid y a Jose Mourinho por la polémica arbitral
Laporta evita la guerra arbitral con el Madrid
Laporta ha optado activamente por rebajar la tensión tras la reciente frustración del Madrid por las decisiones arbitrales. El presidente del Barça atendió a los medios durante un almuerzo de la directiva antes del estreno de su club en la Champions League contra el Feyenoord. El Real Madrid sufrió su primera derrota de la temporada al caer por 1-0 ante el Real Betis, en un partido marcado por la polémica.
Kylian Mbappe falló un penalti crucial, lo que provocó airadas protestas del club de la capital al considerar que la pena máxima debería haberse repetido. El Madrid sostuvo que el defensa del Real Betis Marc Bartra invadió el área antes de que se golpeara el balón. Sin embargo, el Comité Técnico de Árbitros confirmó posteriormente que los colegiados tomaron la decisión correcta y que la posición de Bartra era completamente legal.
- Getty Images Sport
Mourinho cuestiona a los árbitros del VAR
En los días posteriores a la derrota, el técnico del Madrid, Mourinho, amplificó de forma significativa las quejas del club. El entrenador portugués cuestionó públicamente el sistema VAR y puso en duda que los árbitros entendieran correctamente el reglamento. A pesar de la intensa retórica llegada desde su eterno rival, Laporta se negó a entrar al trapo. Envió un mensaje sereno pero firme tanto a Mourinho como a la jerarquía del Real Madrid, marcando límites claros para la conducta institucional.
«Lo que hagan otros, en principio, siempre que no crucen la línea del respeto y la armonía institucional, no es ningún problema», explicó Laporta, tal y como recoge El Desmarque. «Que hagan lo que consideren oportuno».
El Barça se centra en el dominio nacional
Antes de abordar la polémica de Madrid, Laporta aprovechó la ocasión para elogiar la plantilla confeccionada por el director deportivo Deco. Expresó una enorme satisfacción con el grupo y les respaldó para competir por los máximos honores.
«Tenemos una plantilla grande y muy competitiva, estamos muy contentos», afirmó el presidente. «Ganar un tercer título de Liga consecutivo, lo que sería extraordinario. Aspiramos a seguir siendo el "Rey de Copas", lo que también sería excelente. Aspiramos a ganar la Supercopa para dar un golpe sobre la mesa a mitad de temporada, demostrando que estamos aquí para luchar por el título de Liga. Y, por supuesto, este año queremos ganar la Champions League».
- Getty Images
¿Qué le espera ahora al Barcelona?
Tras el duelo de la Liga de Campeones contra el Feyenoord, el equipo de Hansi Flick volverá a la acción en La Liga este fin de semana ante el Levante en el Ciutat de Valencia. Con un pleno de cuatro victorias en la liga, el conjunto catalán intentará prolongar esa dinámica positiva.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias