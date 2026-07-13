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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Donny Afroni

Traducido por

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, elogió a Lionel Messi por su «extraordinaria» campaña en el Mundial 2026 con Argentina y valoró las actuaciones de Lamine Yamal y Anthony Gordon

L. Messi
Argentina
World Cup
Barcelona
L. Yamal
Inglaterra
España
A. Gordon
Primera División

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, elogió el brillante rendimiento de Lionel Messi y calificó su participación en el Mundial 2026 como «extraordinaria». Desde Dallas, antes de las semifinales, también valoró las actuaciones de Lamine Yamal y Anthony Gordon.

  • Messi vuelve a liderar la ofensiva de Argentina

    A sus 39 años, Messi lidera la clasificación de goleadores del Mundial 2026 con ocho tantos en seis partidos y guía a Argentina hacia un nuevo título. Su condición física sigue siendo de élite pese a estar cerca del retiro, y ya es el máximo anotador de la historia de los Mundiales, con 21 goles.

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  • Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Laporta, maravillado ante la magia de Messi

    Laporta admitió su admiración por el impacto de Messi con Argentina en el torneo de Norteamérica. El ‘10’ fue el motor de la Albiceleste y la guió en las eliminatorias con la misma precisión letal de su etapa en el Barcelona.

    En Dallas, el presidente blaugrana lo elogió: «El Mundial de Messi es extraordinario: ocho goles, varios de gran calidad. Argentina juega para él y es un equipo compacto; tener a Leo siempre les da la victoria».

  • Yamal y la actual plantilla del Barça

    Laporta elogió a las estrellas del Barcelona que brillan internacionalmente, como el español Yamal. Para el club es un orgullo de cara a la nueva temporada.

    Sobre el rendimiento de sus jóvenes estrellas, Laporta declaró: «Doy todo mi apoyo a los jugadores del Barça que están en el Mundial. Su éxito es el nuestro, y Lamine está haciendo un torneo fantástico; lo han elegido MVP en un par de partidos. Los demás también lo están haciendo muy bien. Pedri, Dani Olmo, Pau Cubarsi… Todos están jugando muy bien».

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  • gordon(C)Getty Images

    Gordon está dando que hablar

    Laporta elogió a Gordon, fichado del Newcastle este verano, por sus aportaciones creativas con Inglaterra en el Mundial.

    Al comentar las actuaciones del extremo inglés, Laporta añadió: «Le veo destacar. El otro día, contra Noruega, dio el pase para uno de los goles de Bellingham, pero el pase de Gordon fue muy bueno».

    Inglaterra se medirá a la vigente campeona, Argentina, en semifinales, mientras que Yamal y España enfrentarán a Francia.