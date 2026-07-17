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Julian AlvarezGetty Images
Nino Duit

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El presidente del Atlético menciona a su «buen amigo Joan Laporta», y el culebrón del fichaje de Julián Álvarez da otra vuelta

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Julián Álvarez

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, descartó el fichaje de Julián Álvarez por el Barcelona este verano y se dirigió directamente al presidente azulgrana, Joan Laporta.

«Joan Laporta es un buen amigo y ya sabe dónde jugará Julián Álvarez la próxima temporada», afirmó Cerezo en una rueda de prensa. «Permítanme insistir: Julián es nuestro jugador y lo seguirá siendo».

  • El FC Barcelona lleva semanas intentando fichar al delantero argentino de 26 años. Se rumorea que ha ofrecido 120 millones de euros por Álvarez, pero el Atlético ha recordado la cláusula de rescisión de 500 millones. El contrato del jugador dura hasta 2030.

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  • Julian Álvarez ha hecho público su deseo de cambiar de equipo

    Álvarez, concentrado con Argentina en el Mundial, ha reconocido desde Estados Unidos su deseo de cambiar de equipo. «No es el momento ideal para hablar, pero no puedo esconderme», dijo a ESPN. «Soy sincero He hablado con franqueza con el club y creo que un cambio es lo mejor para todos; quiero cumplir mis sueños». 

    El presidente del Atlético, Cerezo, lo minimiza: «Todos cometemos errores». Álvarez llegó al Atlético en 2024 por 75 millones de euros y la temporada pasada marcó 20 goles y dio nueve asistencias en 49 partidos. En el Mundial es titular con Argentina. En el 3-1 a Suiza en cuartos marcó el 2-1 en la prórroga, su única diana en el torneo. El domingo disputará la final contra España (21:00 h).

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