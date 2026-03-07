Getty Images Sport
El presidente del Atlético de Madrid confirma que el traspaso de Antoine Griezmann al Orlando City no se llevará a cabo y da a entender que el emblemático jugador seguirá dos años más en el club
Griezmann se queda en el Atlético
El jugador de 34 años había estado muy vinculado a una salida este mes, y algunos informes sugerían que su aparición de esta semana contra la Real Sociedad podría haber sido su última actuación con los Colchoneros. Sin embargo, en declaraciones previas al partido de Liga del sábado, Alemany se mostró firme en su postura de que el máximo goleador histórico del club no se va a marchar.
«Ya os he dicho que tiene esta temporada y dos años más con nosotros. No veo ninguna noticia importante. Antoine está en un momento de forma extraordinario, está jugando grandes partidos. Le van a aplaudir como siempre. Yo sigo igual, tiene contrato, se va a quedar con nosotros. Se ha cerrado el círculo y volvemos al principio. Está haciendo una actuación espectacular y eso es lo más importante. Va a estar con nosotros, va a seguir con nosotros y nada más», declaró Alemany.
A la caza de trofeos en la capital
Según se informa, la decisión de quedarse está motivada por elardiente deseo de Griezmann de poner fin a una importante sequía de trofeos con los rojiblancos. Aunque ha alcanzado un estatus legendario en la capital española, el ganador de la Copa del Mundo se perdió el título de liga de 2021 del club durante su etapa en el Barcelona. Ahora, con el Atlético clasificado para la final de la Copa del Rey, el francés está ansioso por conseguir un último gran título con Diego Simeone.
Alemany descartó la idea de que su fichaje por un equipo norteamericano fuera inminente, calificando los rumores sobre elOrlando City como meras especulaciones. Destacó que el delantero está «centrado en lo que viene», ya que el club se enfrenta a un periodo decisivo en múltiples frentes, incluyendo la importante eliminatoria de la Liga de Campeones contra el Tottenham y la mencionada final de la copa nacional.
Simeone respalda a su lugarteniente
La incertidumbre en torno a Griezmann había llegado a afectar incluso al entrenador Diego Simeone, quien anteriormente había hablado con resignación sobre el futuro de su estrella. Tras la victoria en semifinales contra el Barcelona, el técnico argentino se mostró sincero sobre la situación y declaró: «Espero que juegue en la final; se lo merece más que nadie. Su calidad y talento le acompañarán toda la vida. Le quiero mucho y siempre quiero lo mejor para él, pero espero que pueda jugar en esa final».
Con Griezmann en el equipo, el Atlético puede seguir contando con su principal motor creativo sin el temor inmediato de tener que reinventar su estructura ofensiva a mitad de temporada.
Gestión de la carga de trabajo
A medida que se acerca el final de la temporada, Alemany también se refirió a la política de rotación de la plantilla, que ha sido necesaria dada su participación en tres competiciones. Al hablar del apretado calendario, señaló: «Tenemos la suerte de poder rotar, lo que significa que estamos en todas las competiciones. Es un problema y un motivo para hablar de rotaciones, pero es fantástico que tengamos que rotar».
En cuanto a las diferencias en los periodos de descanso con respecto a sus rivales, el director se mostró pragmático sobre los retos que se avecinan. «Esto de los días a veces no tiene una relación directa con el rendimiento del equipo. Sabemos que el martes hay un partido fundamental en la temporada, pero el de hoy también lo es. Ahí estamos, con las placas, intentando salvar a todo el mundo. Para eso tenemos una plantilla amplia», concluyó Alemany.
