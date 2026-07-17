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El presidente del Atlético de Madrid afirma que «Joan Laporta sabe dónde jugará Julián Álvarez la próxima temporada» tras fijar el Barcelona una fecha límite para el traspaso
El futuro de Álvarez genera tensión
El presidente del Atlético, Cerezo, reiteró que el club no piensa traspasar a Álvarez al Barcelona. El delantero argentino pidió marcharse durante el Mundial 2026, pero el Atlético, bajo Simeone, se mantiene firme y desmiente cualquier rumor de fichaje este verano.
- AFP/Josep Lago
Laporta lanza una advertencia sobre el mercado de fichajes
El presidente del Barcelona, Laporta, ya había advertido que la oferta por el delantero argentino no sería eterna. Laporta declaró: «No vamos a bailar al son que nos toque. Aquí marcamos el ritmo. Hemos hecho una oferta, pero no es abierta ni ilimitada.
Ya veremos cuánto tiempo sigue siendo válida. Ya hemos expresado nuestra intención de fichar al jugador que el entrenador y el cuerpo técnico han solicitado. Nos gusta mucho y creo que es un jugador fantástico».
También añadió: «Tenemos una buena relación con ellos. Hubo cierta confusión sobre la oferta, la aclaré y no les hemos presionado más. Dejé claro que, mientras tengan una alternativa, la oferta seguirá vigente. Por ahora, no ha habido más avances».
Cerezo rechaza el ultimátum del Barça
Cerezo respondió al ultimátum reafirmando que Julián Álvarez, cuyo contrato dura hasta 2030, seguirá en el Atlético. «Joan Laporta es un buen amigo y sabe dónde jugará Julián el año que viene», afirmó.
Al ser preguntado si la directiva perdonaría las acciones del delantero que generaron los rumores, añadió: «Todos cometemos errores; todo se puede perdonar. Insisto: es jugador del Atlético de Madrid».
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La final del Mundial
El futuro del exjugador del Manchester City se aclarará tras sus compromisos internacionales. Álvarez se prepara para representar a Argentina en la final del domingo contra España. Se espera un partido muy disputado en Norteamérica, antes de que el delantero regrese para definir su futuro en el club.
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