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El presidente de LaLiga, Javier Tebas, revela lo que realmente piensa sobre la compra de un club español por parte de Lionel Messi
Messi, vinculado con la compra de un club español
Han surgido rumores sobre un posible acuerdo de principio para que Messi compre al Eldense, equipo español de Segunda División. Las sorprendentes informaciones apuntan a que la superestrella del Inter Miami busca ampliar su imperio empresarial convirtiéndose en propietario del club alicantino.
La noticia ha llamado rápidamente la atención del presidente de LaLiga, Tebas. Durante la presentación el miércoles del álbum de cromos Panini LaLiga EA Sports, al máximo dirigente de la competición le preguntaron directamente por la posibilidad de que el ex capitán del Barcelona regresara a España en un papel en los despachos.
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Tebas admite su sorpresa mediática
A pesar de su posición destacada en la cúpula del fútbol español, Tebas confesó que no tenía información de primera mano sobre la posible compra. El dirigente de la competición aclaró que solo conocía los extraordinarios rumores a través de las recientes informaciones de prensa.
«Me enteré de lo del Eldense por los medios», admitió Tebas, tal y como recoge Mundo Deportivo. «No sé si es así o no, si Messi lo ha comprado o no, si es un grupo o él».
Aunque la operación sigue sin ser confirmada por las partes oficiales, la posibilidad de que el ocho veces ganador del Balón de Oro invierta en un equipo de Segunda División ha generado una enorme expectación. El Eldense compite actualmente en la reñida segunda categoría del fútbol español, y una nueva inversión podría alterar radicalmente su trayectoria.
Siguiendo los pasos de Ronaldo como propietario
Si Messi completa finalmente una toma de control formal del Eldense, no sería el primer icono global del fútbol en invertir con fuerza en un club español. Tebas no tardó en establecer paralelismos naturales entre el delantero argentino y su viejo rival, Cristiano Ronaldo. Cabe destacar que la superestrella portuguesa posee una importante participación financiera en otro equipo español tras una inversión previa.
«Debemos recordar que Cristiano Ronaldo posee el 25 % del Almería», añadió Tebas. «Es un honor que los dos mejores jugadores del fútbol mundial de los últimos años estén considerando invertir parte de sus ahorros en el fútbol español para ayudarlo a crecer».
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Ampliando un imperio empresarial en crecimiento
La implicación exacta de Messi con el Eldense sigue pendiente de aclaración oficial, ya sea por parte de los representantes del jugador o de la cúpula del club. Los aficionados y los expertos del sector seguirán muy de cerca si la propuesta de compra se materializa en un acuerdo concreto en las próximas semanas.
El jugador, de 39 años, milita actualmente en la Major League Soccer con el Inter Miami, donde sigue batiendo récords sobre el terreno de juego. Sin embargo, una operación para adquirir el Eldense supondría un importante paso estratégico en la preparación de su carrera después de colgar las botas.
Por ahora, el Eldense seguirá centrado exclusivamente en su actual campaña en Segunda División y en cumplir sus objetivos sobre el césped. Cualquier confirmación formal de la llegada de Messi a los despachos transformaría sin duda de la noche a la mañana la proyección global del modesto club.
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