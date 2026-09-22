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Donny Afroni
Traducido por

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, arremete contra la presión «cruel» del Real Madrid sobre los árbitros tras el controvertido derbi madrileño

Real Madrid
Atlético Madrid
Primera División

El presidente de La Liga, Javier Tebas, ha lanzado una dura crítica a la conducta del Real Madrid tras un tenso derbi madrileño que dejó a ambos equipos furiosos por las decisiones arbitrales. Aunque reconoció la frustración en torno a incidentes concretos del partido, el jefe de la patronal condenó los métodos utilizados por el gigante español para influir en los árbitros.

  • Tebas critica los métodos del Real Madrid

    La tensión tras el reciente derbi madrileño entre Atlético y Real Madrid no se ha disipado, y ahora Tebas ha irrumpido en la polémica. El partido, que dejó varias decisiones controvertidas del árbitro Ortiz Arias, provocó importantes quejas en el entorno de Real Madrid y de su entrenador, Jose Mourinho. Tebas dejó claro que, aunque reconoce el derecho a estar descontento con el arbitraje, no puede respaldar la campaña pública emprendida por el club.

    También mostró su desaprobación por la escalada del tono, al afirmar: «Entiendo las quejas, pero no la manera en que se hicieron». Restando importancia a la idea de que los colegiados fueran los únicos responsables del resultado, Tebas lanzó una valoración contundente sobre el desenlace del partido al declarar: «Real Madrid no perdió por esas jugadas».

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  • Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Guerra dialéctica con Real Madrid TV

    La tensión ha ido más allá del terreno de juego y se ha trasladado al ámbito digital, con el Atlético publicando un mensaje en redes sociales que decía: «Parad ya el acoso arbitral». Preguntado por esta declaración pública, Tebas reveló que aún no había visto ese tuit en concreto, pero aprovechó la ocasión para redoblar la apuesta de LaLiga en su batalla legal y ética en curso con el canal oficial de televisión del Real Madrid. La competición ya denunció anteriormente al club por sus segmentos televisivos en los que analiza a los árbitros antes y después de los partidos, una práctica que Tebas considera cada vez más problemática para la integridad del campeonato.

    «El tuit no lo he visto. Denunciamos hace algún tiempo la conducta de Real Madrid Televisión y, después de ayer, debemos seguir con la ética. Es una manera injusta y cruel de presionar al árbitro», dijo.

    Preguntado por el hecho de que el árbitro se hubiera convertido en la figura central del debate posterior al partido, Tebas optó por no profundizar en más críticas individuales y se limitó a señalar: «Los protagonistas son los que hacen los comentarios, por lo tanto, no voy a dar mi opinión».

  • Análisis de los momentos clave del derbi

    El partido contó con varios incidentes que requirieron la intervención del VAR o que desataron un debate inmediato sobre el césped. Uno de los momentos más significativos fue la expulsión de Huijsen, una decisión que Tebas consideró totalmente justificada según las reglas del juego. Mostró poca simpatía por las protestas en torno a esa acción en concreto y comentó: «Una roja que era roja clarísima, la de Huijsen».

    Sin embargo, Tebas se mostró menos convencido por otras reclamaciones del equipo visitante durante el encuentro. Una acción entre Cuti Romero y Jude Bellingham fue otro de los grandes focos de atención, con jugadores y miembros del cuerpo técnico del Madrid pidiendo tarjeta roja para el defensa argentino. Tebas no compartió esa valoración y explicó su visión de la jugada en directo y en las repeticiones. «La otra no era roja. Se veía que primero tocó el balón», dijo.

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  • Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    El incidente entre Kang-in Lee y Valverde

    Otro momento que generó un importante escrutinio fue una dura entrada de Kang-in Lee sobre Federico Valverde. El internacional surcoreano pareció golpear con los tacos el tobillo del centrocampista uruguayo, pero Ortiz Arias optó por no mostrar ninguna tarjeta y el equipo del VAR no recomendó una revisión a pie de campo.

    Al reflexionar sobre la velocidad y la complejidad de la acción, Tebas admitió que un castigo más severo habría sido defendible. «Se puede sacar roja, puede parecer roja, y si la sacas, no pasa nada. Y si no, la jugada fue tan rápida que entiendo lo que pasó y ya está», explicó.

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