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El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, acusado de «engaño» mientras la UEFA, la CONCACAF y la AFC lanzan un sensacional ataque conjunto
Acusan a Infantino de abandonar su deber
La guerra civil en el corazón del fútbol mundial ha alcanzado un punto de ebullición después de que la UEFA, la CONCACAF y la AFC emitieran una dura carta abierta dirigida a Infantino. El documento, firmado por los presidentes y los secretarios generales de los tres organismos continentales, no se anda con rodeos en su valoración de la actual administración de la FIFA.
En un ataque directo a la conducta personal de Infantino, las tres confederaciones sugieren que Infantino ha priorizado el poder personal por encima de los intereses colectivos de las asociaciones miembro, al afirmar: "Cuando la confianza se rompe mediante el engaño, cuando un individuo se sitúa por encima del colectivo que le confió la autoridad, ese deber ha sido abandonado".
Y continuó: "El liderazgo en el fútbol no es una posesión. No se trata de ostentar, ni de exigir, que se ostente el poder. Es un deber de servicio a la familia del fútbol que lo confía".
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La polémica de la FFE
La raíz de la indignación está en lo que la carta describía como un «profundo error de juicio» en relación con el proyecto FFE. En concreto, criticaban la conducta de Infantino durante una reunión en Rabat, Marruecos, donde presuntamente dejó fuera a los miembros del Consejo de la FIFA y a las federaciones miembro, optando en su lugar por convocar únicamente a altos cargos empleados directamente por la FIFA.
La carta también deja claro que las recientes admisiones de la FIFA sobre errores de procedimiento en relación con el proceso del FFE ni de lejos bastan para reparar el daño causado. La carta añadía: «No reconocía que la propia propuesta fuera intrínsecamente errónea. Sigue sin haber reconocimiento de que intentar vender una participación en la Copa del Mundo de la FIFA fue un profundo error de juicio.
»No solo un error de procedimiento, sino una quiebra fundamental de la confianza con las propias instituciones a las que la FIFA existe para servir».
A pesar de que la FIFA se ha comprometido a presentar un informe para la próxima reunión del Consejo en octubre, las tres confederaciones exigen una investigación mucho más rigurosa y transparente. Sostienen que la revisión interna actual carece de la independencia necesaria para resultar creíble. Su carta añade: «Hay silencio donde debería haber rendición de cuentas, distancia donde debería haber apertura». La tensión ha llegado a un punto en el que se han emitido advertencias legales, con la UEFA advirtiendo explícitamente a la FIFA de que no debe eliminar ni destruir ningún documento relacionado con los planes abandonados para el acuerdo de inversión privada.
La amenaza de las competiciones escindidas
Quizá el avance más significativo sea la amenaza cada vez más inminente de una fractura total en el panorama global del fútbol. Según el Telegraph, ya se han producido conversaciones preliminares entre la UEFA, la CONCACAF y la AFC sobre la creación de competiciones escindidas si Infantino sigue en su cargo. Aunque las partes aún no han ofrecido detalles concretos sobre cómo serían estos torneos ni cuándo podrían empezar, la mera mención de un movimiento así actúa como una opción nuclear en su pulso con la FIFA.
La UEFA ha sido la más contundente en su oposición, y anteriormente llegó a amenazar con boicotear todas las competiciones de la FIFA. Pese a los intentos de la FIFA de defender la gestión de Infantino, el organismo rector europeo insiste en que estas defensas «no cambian nada» respecto a su posible negativa a participar en futuros Mundiales u otros eventos avalados por la FIFA.
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Una casa dividida y las próximas pruebas
Sin embargo, pese a la contundencia de la carta conjunta, la oposición a Infantino no es del todo unánime dentro de las propias confederaciones. Aunque los dirigentes de la CONCACAF y la AFC han firmado la carta, varios de sus países miembro ya han declarado públicamente su apoyo al actual presidente de la FIFA. En Norteamérica, México ha mostrado su apoyo a Infantino, mientras que en Asia ocho países, entre ellos Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Sri Lanka, Líbano, Kuwait, Mongolia, Filipinas y Bután, le han respaldado oficialmente.
La primera prueba real de esta rebelión en ciernes llegará en menos de un mes. El Mundial femenino sub-20 de la FIFA está previsto que comience en Polonia, con la participación de cinco países europeos, entre ellos Inglaterra. Aunque la UEFA ha planteado la posibilidad de un boicot, su aplicación sigue siendo un campo de minas logístico y político. Francia ya ha indicado que sigue teniendo previsto competir en el torneo, según BBC, lo que pone de relieve la posibilidad de que aparezcan grietas en el frente unido.
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