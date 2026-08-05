En un comunicado extraordinario, Hussein detalló la presunta presión a través de las redes sociales: «No faltan problemas en lo que respecta a la FIFA. Permítanme empezar aclarando algunos de ellos desde la perspectiva de una federación, en particular la de Jordania, que va a un Mundial por primera vez.

«En primer lugar, conseguir que nuestros aficionados entren en Estados Unidos: no a todos se les concedieron VISADOS, aunque tenían entradas, que además sabemos que se vendieron a precios exorbitantes. En segundo lugar, el Gobierno de Estados Unidos nos está gravando a través de la FIFA por nuestra participación. Dinero que debería ir a los jugadores y al personal».

Las acusaciones fueron más allá y también alcanzaron a las recompensas económicas de torneos anteriores que siguen sin abonarse pese a la enorme riqueza de la FIFA. Hussein añadió: «En tercer lugar, llevamos esperando desde diciembre el dinero de recompensa para nuestros jugadores por la Copa Árabe en Qatar, que es un evento de la FIFA. El dinero que nuestro equipo debería recibir por haber alcanzado la final aún no ha sido entregado, mientras que al mismo tiempo la FIFA presume de cuántos miles de millones tiene en reservas.

«Está claro que el problema está realmente en la dirección. Desde hace meses, la FIFA se niega a ayudarnos en estos y otros asuntos, hasta que durante el Mundial se me comunicó verbalmente que, si respaldaba a Infantino, eso contribuiría en gran medida a ayudar a nuestra federación.

«En Jordania nos enorgullecemos de defender valores éticos. No le respaldamos antes y desde luego no lo haremos ahora. Pero toda la situación equivale a un chantaje y nos negamos a ceder ante eso».