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El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, acusado de «chantaje» por el jefe de la Federación Jordana mientras aumenta la presión para que dimita
Impactantes acusaciones de conducta poco ética
En un giro sensacional que ha sacudido al fútbol mundial, el presidente de la Federación Jordana de Fútbol, el príncipe Ali bin Hussein, ha acusado a Infantino de utilizar el «chantaje» para asegurarse apoyo político. Las acusaciones salieron a la luz a través de un comunicado extraordinario en el que el dirigente jordano detalló cómo la FIFA supuestamente retuvo fondos y ayuda cruciales mientras exigía un respaldo para el cuarto mandato de Infantino como presidente.
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Premio económico retenido y preocupaciones éticas
En un comunicado extraordinario, Hussein detalló la presunta presión a través de las redes sociales: «No faltan problemas en lo que respecta a la FIFA. Permítanme empezar aclarando algunos de ellos desde la perspectiva de una federación, en particular la de Jordania, que va a un Mundial por primera vez.
«En primer lugar, conseguir que nuestros aficionados entren en Estados Unidos: no a todos se les concedieron VISADOS, aunque tenían entradas, que además sabemos que se vendieron a precios exorbitantes. En segundo lugar, el Gobierno de Estados Unidos nos está gravando a través de la FIFA por nuestra participación. Dinero que debería ir a los jugadores y al personal».
Las acusaciones fueron más allá y también alcanzaron a las recompensas económicas de torneos anteriores que siguen sin abonarse pese a la enorme riqueza de la FIFA. Hussein añadió: «En tercer lugar, llevamos esperando desde diciembre el dinero de recompensa para nuestros jugadores por la Copa Árabe en Qatar, que es un evento de la FIFA. El dinero que nuestro equipo debería recibir por haber alcanzado la final aún no ha sido entregado, mientras que al mismo tiempo la FIFA presume de cuántos miles de millones tiene en reservas.
«Está claro que el problema está realmente en la dirección. Desde hace meses, la FIFA se niega a ayudarnos en estos y otros asuntos, hasta que durante el Mundial se me comunicó verbalmente que, si respaldaba a Infantino, eso contribuiría en gran medida a ayudar a nuestra federación.
«En Jordania nos enorgullecemos de defender valores éticos. No le respaldamos antes y desde luego no lo haremos ahora. Pero toda la situación equivale a un chantaje y nos negamos a ceder ante eso».
Rebelión global y amenazas legales
El momento de estas acusaciones no podría ser peor para Infantino, que ya está tambaleándose tras el colapso del controvertido plan de venta de la Copa del Mundo que habría permitido a inversores privados tomar participaciones en el torneo. La UEFA ha adoptado una postura agresiva, no solo pidiendo que el presidente dimita, sino también advirtiendo contra la destrucción de cualquier prueba relacionada. El organismo rector europeo ha llegado incluso a emitir una notificación legal formal al jefe de la FIFA, exigiendo que se conserven todos los documentos relacionados con la fallida filial comercial. La presión va en aumento, ya que ahora se estima que 91 naciones se oponen a que Infantino siga en el cargo.
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Infantino lucha por sobrevivir
En respuesta a la creciente crisis, Infantino ha estado manteniendo reuniones de emergencia en Marruecos para abordar la rebelión interna dentro de su propio personal, según Sky News. Las consecuencias del fallido proyecto de 20.000 millones de dólares han dejado su reputación por los suelos, con la UEFA declarando una falta total de confianza.
A pesar de las crecientes peticiones para que dimita, Infantino aún no ha indicado que vaya a renunciar voluntariamente. Sin embargo, la naturaleza de las acusaciones de chantaje desde Jordania añade una nueva y más oscura dimensión a la lucha política. A medida que más asociaciones miembro estudian su postura, la posibilidad de un Congreso extraordinario de la FIFA y de una moción formal de censura se vislumbra cada vez con más fuerza en el horizonte.
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