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El presidente de la Federación Senegalesa provoca a Marruecos con unas declaraciones audaces

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La selección de Senegal es campeona de África... y no se le puede retirar el título de la Copa Africana de Naciones

El presidente de la Federación Senegalesa de Fútbol, Abdoulaye Fall, ha afirmado que no existe ninguna amenaza legal de que se retire el título de la Copa Africana de Naciones a los Leones de la Teranga.

La selección senegalesa se proclamó campeona de la CAN 2025 tras vencer a Marruecos por un gol a cero en la prórroga, pero la Comisión de Apelación de la CAF decidió retirar el título a Senegal y otorgárselo a Marruecos.

«Desde el punto de vista legal, no hay ninguna amenaza para el título», declaró Fal en una entrevista exclusiva con la Agencia de Noticias de Senegal.

Y añadió: «Hemos presentado nuestro expediente ante el Tribunal Arbitral del Deporte y me siento tranquilo desde el punto de vista legal, ya que no se puede retirar este título a Senegal».

Y continuó: «La selección de Senegal sigue siendo campeona de África, y todo lo demás son solo detalles. Lo más importante es ganar en el campo, y eso es lo que se ha conseguido».

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    El presidente de la Federación Senegalesa de Fútbol subrayó que la cuestión del título de la Copa Africana de Naciones no afectará a la motivación de los jugadores de cara al Mundial de 2026.

    Y añadió: «Esto nos da un impulso adicional. Esta situación refuerza los lazos entre todos y nos empuja a luchar por ganar el Mundial».

    «Hemos completado el plan de preparación para el Mundial desde que se realizó el sorteo, y nos enfrentaremos a Estados Unidos y Arabia Saudí en un partido amistoso en Estados Unidos», señaló.

    Senegal se encuentra en el mismo grupo del Mundial que Francia, Noruega e Irak.

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