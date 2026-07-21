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El presidente de la CONMEBOL afirma que el Mundial 2030 tendrá 64 selecciones
La afirmación del líder sudamericano
El presidente de la CONMEBOL, Domínguez, desató especulaciones al afirmar en redes que el Mundial 2030 tendrá 64 selecciones. La edición del centenario, prevista para 2030, la organizarían conjuntamente España, Marruecos y Portugal, con tres partidos inaugurales en Argentina, Paraguay y Uruguay. Su declaración llega poco después de que el torneo de 2026 en Norteamérica estrenara con éxito un formato de 48 selecciones, que España ganó.
- AFP
Los responsables abordan el crecimiento del torneo
En una publicación en la plataforma X, Domínguez declaró: «En 2030, el Mundial llegará a Uruguay, Argentina y Paraguay, una gran oportunidad para el fútbol, para celebrar el centenario del Mundial con un torneo de 64 equipos».
Aunque la FIFA aún no lo ha confirmado, su presidente, Infantino, ya se mostró dispuesto a estudiar una nueva ampliación. En declaraciones a la cadena suiza Blue Sport, afirmó: «Este es un tema que se analizará y debatirá en los comités pertinentes tras este Mundial.
«Cuando se organiza un Mundial, hay que pensar en todo el mundo. No solo en Europa y Sudamérica, sino en todos los países. Todas las naciones deberían poder soñar con participar.
«El nivel de las selecciones es altísimo y sigue creciendo en todo el mundo. Si los países más pequeños no tienen la oportunidad de participar, pierden el incentivo para seguir mejorando».
Los cambios de formato modifican el calendario
Un Mundial de 64 selecciones duplicaría el torneo a 128 partidos y probablemente organizaría la fase inicial en 16 grupos de cuatro, con 96 encuentros. Alargar la competición a seis semanas podría agravar los conflictos de calendario con los clubes, pues los jugadores tendrían que comprometerse casi dos meses, incluidos los preparativos.
- Getty
La FIFA evalúa los obstáculos para la expansión
Los órganos rectores de la FIFA se reunirán para analizar la viabilidad de la ampliación propuesta. Deben equilibrar la comercialización del torneo y la oposición de jugadores y clubes por la carga de trabajo. La decisión final sobre el formato se anunciará en el próximo Congreso de la FIFA.
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