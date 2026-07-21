El presidente de la CONMEBOL afirma que el Mundial 2030 tendrá 64 selecciones

En una publicación en la plataforma X, Domínguez declaró: «En 2030, el Mundial llegará a Uruguay, Argentina y Paraguay, una gran oportunidad para el fútbol, para celebrar el centenario del Mundial con un torneo de 64 equipos».

Aunque la FIFA aún no lo ha confirmado, su presidente, Infantino, ya se mostró dispuesto a estudiar una nueva ampliación. En declaraciones a la cadena suiza Blue Sport, afirmó: «Este es un tema que se analizará y debatirá en los comités pertinentes tras este Mundial.

«Cuando se organiza un Mundial, hay que pensar en todo el mundo. No solo en Europa y Sudamérica, sino en todos los países. Todas las naciones deberían poder soñar con participar.

«El nivel de las selecciones es altísimo y sigue creciendo en todo el mundo. Si los países más pequeños no tienen la oportunidad de participar, pierden el incentivo para seguir mejorando».