El presidente argentino, conocido por sus supersticiones, se aísla en su residencia y lleva la misma chaqueta en cada partido. Solo se la quitó unos minutos ante Suiza, cuando Argentina encajó el 1-1; luego se la puso de nuevo y ganó 3-1 en prórroga.

En declaraciones a la radio local El Observador, Milei insistió: «Seguiré viendo todos los partidos desde Olivos. Como hace frío y no enciendo la calefacción, llevo una chaqueta con los colores de una compañía petrolera. El día del partido contra Suiza tenía calor, me la quité y encajamos un gol. Me la volví a poner y no me la he quitado desde entonces».