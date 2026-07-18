AFP
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El presidente de Argentina, Javier Milei, revela que una superstición lo lleva a no asistir a la final del Mundial contra España
Milei rechaza la última invitación
Sorprendentemente, el presidente argentino Milei no asistirá a la final del Mundial 2026 entre Argentina y España en Nueva York. Prefiere quedarse en Buenos Aires para mantener su rutina. El líder, de 55 años, se ha negado a volar a Estados Unidos para no gafar la racha ganadora de La Albiceleste, tras haberla visto ganar los siete partidos que ha disputado hasta ahora en el torneo.
- Getty Images News
El presidente explica la «maldición de la ropa»
El presidente argentino, conocido por sus supersticiones, se aísla en su residencia y lleva la misma chaqueta en cada partido. Solo se la quitó unos minutos ante Suiza, cuando Argentina encajó el 1-1; luego se la puso de nuevo y ganó 3-1 en prórroga.
En declaraciones a la radio local El Observador, Milei insistió: «Seguiré viendo todos los partidos desde Olivos. Como hace frío y no enciendo la calefacción, llevo una chaqueta con los colores de una compañía petrolera. El día del partido contra Suiza tenía calor, me la quité y encajamos un gol. Me la volví a poner y no me la he quitado desde entonces».
Explicación de la historia política supersticiosa
La aversión de Milei a la «mufa» sigue una tradición de presidentes argentinos que evitan ver a la selección para no ser culpados de mala suerte. Desde que Carlos Menem visitó el vestuario en 1990 y Argentina perdió con Camerún, ningún mandatario se ha atrevido a asistir a un partido clave. Desde entonces, ningún presidente en ejercicio se ha atrevido a asistir a un partido decisivo de la selección.
- Getty/GOAL
Un duelo estrella pone a prueba las rachas
Argentina llega a la final contra España con 14 victorias seguidas. Pero los campeones se miden a una agresiva «La Roja», invicta en sus últimos 17 partidos.
Lionel Messi, máximo goleador del torneo con ocho tantos junto a Kylian Mbappé, deberá superar la sólida defensa española para revalidar el título sin el apoyo del presidente en el estadio.
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