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¡El precio es demasiado alto! La Juventus se ha retirado de la carrera por fichar a Emilio Martinez procedente del Aston Villa
La barrera financiera en el Allianz Stadium
La decisión, que fue tomada internamente por la cúpula de la Juventus hace varios días, ya ha sido comunicada formalmente al club de la Premier League, poniendo fin de manera efectiva a una de las operaciones más mediáticas del verano. Según el experto en fichajes Fabrizio Romano, el principal factor detrás de la caída del acuerdo es el «coste total de la operación», que la Juventus consideró económicamente inviable dadas sus actuales limitaciones presupuestarias.
El club italiano llevó a cabo un análisis exhaustivo de las cifras implicadas, incluida la tarifa de traspaso, las importantes exigencias salariales del jugador y varios gastos asociados. «Aston Villa ha sido informada por la Juventus de que ya no tiene planes de seguir adelante con el fichaje de Dibu Martínez», escribió Romano en sus redes sociales. «La decisión se tomó internamente hace días y ahora se le ha confirmado al Villa, ya que la Juve cree que los costes de la operación son demasiado altos».
- AFP
Martínez y el traspaso soñado frustrado
La noticia supone un golpe importante para Martinez, que, según las informaciones, había identificado a la Juventus como su destino ideal. Se decía que el jugador de 33 años estaba dispuesto a librar una guerra con el Villa para asegurar un fichaje soñado por Italia. Anteriormente, en este mercado, la Juventus había llegado incluso a presentar una oferta contractual inicial al internacional argentino, lo que indicaba un alto nivel de interés mutuo.
Para Martinez, el traslado a Turín representaba una oportunidad de ponerse a prueba en la Serie A y asegurarse un puesto como titular en uno de los clubes más históricos de Europa. La Juventus llevaba tiempo considerando al ex del Arsenal como el encaje perfecto para su plantilla, valorando su enorme experiencia y la mentalidad ganadora que mostró durante la exitosa campaña de Argentina en el Mundial de 2022 en Qatar.
La tensión continúa en Villa Park
A pesar del colapso del acuerdo con la Juventus, la situación en el Villa sigue siendo compleja. Martínez tiene actualmente contrato en los West Midlands hasta el verano de 2029, un acuerdo que firmó tras su llegada desde el Arsenal en 2020. Aunque el Villa ha sostenido públicamente que su portero estrella no está en venta, ha habido señales claras de fricción entre bastidores. Según se informa, la jerarquía del club había tasado al jugador en 12 millones de euros, una cifra que generó debate dado su estatus como uno de los mejores jugadores de la Premier League en su puesto.
El historial de tensión entre el jugador y la directiva del club está bien documentado, y en temporadas anteriores ya hubo desacuerdos públicos sobre su futuro. Este patrón de fricción alcanzó su punto álgido cuando el guardameta presuntamente presionó para salir anteriormente, lo que provocó su exclusión temporal del once inicial. Finalmente regresó a la dinámica del equipo y ayudó al conjunto de Unai Emery a asegurarse una plaza en la Champions League.
- Getty Images Sport
¿Qué le espera ahora a la estrella argentina?
Con su regreso al fútbol de clubes, la cuestión de dónde pasará la temporada 2026-27 volverá a convertirse en el centro del debate en las West Midlands. Si no aparece ningún otro pretendiente con una oferta que satisfaga tanto la tasación del Villa como las ambiciones personales del jugador, Martínez se enfrenta a la posibilidad de seguir en un club del que ha expresado su deseo de salir.
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