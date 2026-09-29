El Mallorca emitió un comunicado oficial para abordar el incidente en el que se vio implicado el veterano guardameta, tranquilizando a los aficionados al asegurar que su estado estaba siendo supervisado de cerca. En un comunicado oficial del club, dijo: «Esta mañana, Ivan 'Pichu' Cuellar sufrió una grave lesión en la cabeza después de que una gran estructura, que formaba parte de la decoración del comedor de la Ciutat Esportiva, se viniera abajo».

Aportando más detalles sobre su atención hospitalaria, el club añadió: «El jugador ha sido trasladado al hospital para recibir tratamiento y permanecerá en observación durante las próximas 24 horas».