El portero de 37 años realizó 15 paradas —récord en un partido de 90 minutos de un Mundial— y llevó a Curazao a un empate sin goles ante Ecuador. El resultado fue un bálsamo tras la dura derrota 7-1 contra Alemania en el debut.

Aunque la FIFA atribuyó oficialmente 16 paradas a Tim Howard en 2014, otras fuentes las cuentan como 15, cifra que Room ha igualado. Además, el holandés logró dejar su portería a cero y sumó un punto vital para Curaçao.