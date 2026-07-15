El portero argentino Emi Martínez busca fichar por la Juventus tras sentirse «molesto» con el Aston Villa

Según La Gazzetta dello Sport, la relación entre Emiliano Martínez y el Aston Villa se ha roto. El portero quiere irse a Italia y está molesto con la postura del club sobre su futuro.

El club insiste en que no está en venta, pero esta postura ha molestado al portero. Martínez, fichado en 2020 por unos 20 millones de libras y con contrato hasta 2029, ha comunicado a través de sus agentes que no quiere seguir en Villa Park y que está dispuesto a pelear por su traspaso a la Juventus.







