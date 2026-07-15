Getty Images Sport
Traducido por
El portero argentino Emi Martínez busca fichar por la Juventus tras sentirse «molesto» con el Aston Villa
Aumenta la frustración en Villa Park
Según La Gazzetta dello Sport, la relación entre Emiliano Martínez y el Aston Villa se ha roto. El portero quiere irse a Italia y está molesto con la postura del club sobre su futuro.
El club insiste en que no está en venta, pero esta postura ha molestado al portero. Martínez, fichado en 2020 por unos 20 millones de libras y con contrato hasta 2029, ha comunicado a través de sus agentes que no quiere seguir en Villa Park y que está dispuesto a pelear por su traspaso a la Juventus.
- Getty Images Sport
La Juventus espera entre bastidores
La Juventus sigue de cerca la situación, pues busca reforzar su portería. Los bianconeri admiran a «Dibu» desde hace tiempo y creen que su experiencia y mentalidad ganadora encajarían a la perfección en el Allianz Stadium. Este interés llega tras una temporada excepcional: Martínez jugó 44 partidos, fue clave en el título de la Europa League del Aston Villa y en su cuarto puesto en la Premier, que le dio plaza en la próxima Liga de Campeones.
Pese a ello, la Juventus sigue valorando otras opciones, como Guglielmo Vicario, aunque fichar a Martínez sigue siendo la prioridad si el precio encaja.
Una posible pugna por un fichaje
Pese a las declaraciones del Aston Villa sobre la importancia de Martínez, el club habría fijado su precio en 12 millones de euros. La directiva negociará si se cumplen sus exigencias, lo que muestra que, en el mercado actual, todo jugador tiene un precio. Esta tensión no es nueva: el campeón del mundo ya ha chocado varias veces con la directiva para forzar su salida.
Todo empezó al final de la temporada 2024-2025, cuando sus presiones para marcharse culminaron en una emotiva despedida ante el Tottenham y el técnico Unai Emery lo marginó del último partido. El punto álgido llegó el último día del mercado de 2025, cuando el portero esperó en la ciudad deportiva un traspaso al Manchester United que no se concretó. Aunque luego se comprometió de nuevo con el club, el nuevo precio de 12 millones de euros sugiere que la tregua ha terminado.
- Getty Images Sport
Compromisos con la selección en el Mundial y el duelo contra Inglaterra
Martínez lleva a Argentina a las semifinales del Mundial. Este miércoles la Albiceleste desafía a Inglaterra para defender el título conquistado en Catar 2022.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias